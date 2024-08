Sant Joan Wetterbericht: Prognose für den 25.08.2024 bis 01.09.2024 auf Mallorca

Wetterprognose für Sant Joan: Sommer-Edition 2024

Die kommende Woche in Sant Joan auf Mallorca verspricht eine spannende Mischung aus Sonne und Regen, die für unterschiedlichste Aktivitäten im Freien ideal ist. Mit der diesjährigen Sommer-Edition unseres Wetterberichts bleiben Sie immer auf dem Laufenden und können Ihre Pläne bestens darauf abstimmen.

Sommerliches Wetter mit gelegentlichen Regenschauern

Der Start in die Woche am Montag, den 25. August 2024, bringt moderate Regenfälle bei Temperaturen um 29°C. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h wird den Tag über wehen. Ein Blick in den Himmel offenbart uns durch den Regen eine wundervolle Palette an Grautönen, die die malerische Landschaft Sant Joans auf besondere Weise beleuchten.

Doch schon am Dienstag erwartet uns reiner Sonnenschein unter einem klaren Himmel. Die Temperaturen fallen leicht auf angenehme 28°C, begleitet von einem sanften Wind von nur 3 km/h. Dieser Tag verspricht ausgezeichnet zu sein für einen ausgedehnten Spaziergang entlang der pittoresken Wege Sant Joans oder für ein entspannendes Sonnenbad an den bezaubernden Stränden Mallorcas.

Die Hitze nimmt zu: Ideales Strandwetter

Mit dem Mittwoch steigen die Temperaturen weiter und erreichen 30°C bei einer weiterhin klaren Sicht. Der Wind bleibt konstant und macht diesen Tag zu einer perfekten Gelegenheit, die sommerlichen Freuden Mallorcas zu genießen. Am Donnerstag und Freitag bleibt es mit 31°C und vereinzelten Wolken am Himmel heiß – ideale Voraussetzungen, um Zeit im Freien zu verbringen.

Der Samstag überrascht uns mit einem bedeckten Himmel, jedoch ohne einen Rückgang der Temperaturen. Mit 31°C und einer geringen Windgeschwindigkeit von 6 km/h bleibt es angenehm warm.

Sommerwetter endet mit leichten Regenfällen und Wolkenbrüchen

Der Sonntag leitet das Ende der Woche mit leichtem Regen bei wiederum 31°C ein. Eine hervorragende Gelegenheit, um die Frische nach dem Regen zu genießen und die Natur auf eine besondere Weise zu erleben. Zum Wochenausklang am 1. September dürfen wir ein wenig Abkühlung unter aufgelockerten Wolken erwarten. Mit 32°C bleibt es dennoch warm.

Gönnen Sie sich unvergessliche Momente auf der malerischen Insel und nutzen Sie das vielfältige Wetter in Sant Joan optimal aus!

