Sineu Wetterprognose: Eine Woche voller Sonne und Sommerwärme auf Mallorca (25.8.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Sineu auf Mallorca

Die kommende Woche hält für die Einwohner und Besucher von Sineu, gelegen im Herzen Mallorcas, eine Reihe von sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen bereit. Mit einer milden Brise und einer Vielzahl sonnenverwöhnter Stunden stellt sich die Insel auf eine wahrlich sommerliche Woche ein.

Das Wetter heute: Ein sonniger Sonntag in Sineu

Der heutige Tag (25. August 2024) empfängt uns mit lichtdurchfluteten Morgenstunden. Nach Sonnenaufgang um 5:10 Uhr klettern die Temperaturen auf angenehme 28°C bei gerade einmal leichter Bewölkung. Die sanften Winde mit Geschwindigkeiten um die 8 km/h sorgen für eine frische Brise, und die Luftfeuchtigkeit von 59% verspricht ein ausgeglichenes Klima. Der Luftdruck liegt stabil bei 1017 hPa. Während der Sonnenuntergang um 18:30 Uhr den Tag beschließt, können wir eine kühle Abendluft und eine klare Sicht auf die Sterne genießen.

Wochenstart mit beständigem Sommerwetter

Am Montag (26. August 2024) und Dienstag (27. August 2024) setzt sich das freundliche Wetter fort. Mit kaum einer Wolke am Himmel können die Temperaturen auf bis zu 31°C steigen, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 40% bzw. 31% fällt und die Windgeschwindigkeit zurückgeht, was für eine angenehme Atmosphäre ohne starke Windzüge sorgt.

Mitte der Woche: Ungetrübtes Sommerglück

Die Mitte der Woche präsentiert sich in Sineu mit leichten Wolken und Höchsttemperaturen von bis zu 32°C am Mittwoch (28. August 2024) und 31°C am Donnerstag (29. August 2024). Die leichte Luftzirkulation bleibt bestehen und trägt zu einem angenehmen Klima bei.

Wochenendausblick: Leichte Abkühlung mit Regenschauern

Das Wochenende kündigt eine leichte Veränderung des Wettergeschehens an. Während der Samstag (30. August 2024) noch weitgehend bewölkt bleibt, ziehen am Sonntag (31. August 2024) leicht verstärkte Wolkenfelder auf. Trotz der Zunahme der Bewölkung bleibt es mit 31°C bzw. 33°C sommerlich warm.

Start in den September: Der 01. September 2024 leitet den Monatsanfang mit einer leichten Erfrischung ein. Leichter Regen bringt eine willkommene Abkühlung, doch mit 34°C bleibt es weitgehend heiß. Das ist ein Vorgeschmack darauf, dass der Sommer auf Mallorca noch nicht vorüber ist.

Fazit: Insgesamt erwartet die Bewohner und Gäste von Sineu eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen. Es ist die perfekte Zeit, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas zu genießen und sich unter der mediterranen Sonne zu entspannen.

