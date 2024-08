Wetter in Llubí: Sonnige Tage mit leichten Wolken und Temperaturen bis zu 35 °C (25.8.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Llubí

Die kommende Woche auf Mallorca, insbesondere in LlubíLlubí, präsentiert sich von ihrer sommerlichsten Seite. Die Wetterbedingungen bieten perfekte Gelegenheiten, die reizvolle Landschaft zu genießen, sei es bei Wanderungen, Radtouren oder entspannenden Tagen an einem der bezaubernden Strände der Insel.

Sonnenschein und milde Wolkenformationen

Der Himmel über Llubí zeigt sich in den nächsten Tagen mit einem Mix aus Sonnenschein und leichter Bewölkung. Am 25. August 2024 können wir mit durchbrochenen Wolken und einer angenehmen Temperatur von 28 °C rechnen. Ein leichter Wind mit 7 km/h bringt eine frische Brise, die die Temperaturen erträglich gestaltet.

Stetige warme Temperaturen

Die Temperatur bleibt auch am 26. August 2024 mit wenigen Wolken am Himmel konstant bei 28 °C. Der Wind hält sich ebenfalls bei sanften 7 km/h. Niedrige Luftfeuchtigkeit von 41 % und ein gleichbleibender Druck von 1018 hPa signalisieren stabiles Wetter, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Höhepunkt der Woche

Ein Höhepunkt steht uns am 27. August bevor, wenn das Thermometer auf bis zu 31 °C klettert und der Wind auf leise 2 km/h absinkt. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 31 %, was trockene und angenehme Bedingungen verspricht. Mit wenigen Wolken im Himmel und einer weiterhin hohen Temperatur von 33 °C am 28. August setzt sich das sommerliche Wetter fort.

Ideale Bedingungen für den Freiluftgenuss

Die Bedingungen am 29. und 30. August bleiben mit 31 °C und 32 °C und einem klaren bis überwiegend bewölkten Himmel weiterhin ideal für alle Arten von Freiluftaktivitäten. Ein beständiges Hochdruckgebiet sorgt für stabiles Wetter, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt.

Ausklang des Monats und Beginn des Septembers

Der Ausklang des Monats und der Beginn des Septembers zeigen sich von ihrer besten Seite. Am 31. August herrschen 34 °C und vereinzelte Wolken und am 1. September können wir einen leichten Temperaturanstieg auf 35 °C erwarten, obwohl leichter Regen vorhergesagt wird. Der Wind bleibt an beiden Tagen moderat bei 5 bis 6 km/h und die Luft wird zunehmend trockener.

Wetterzusammenfassung für Llubí

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Llubí für die kommenden Tage vielversprechend aussieht. Mit Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius eignet sich die kommende Woche hervorragend, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten auf Mallorca auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:29:55. +++