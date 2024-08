Wetter in Pollença Mallorca (25.08.2024 bis 01.09.2024): Sonnig bis bewölkt, mit milden Brisen

Das Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Wolkenvorhang

Die malerische Stadt Pollença, gelegen an der Nordküste Mallorcas, ist bekannt für ihr angenehmes Klima und die atemberaubenden Ausblicke auf das Tramuntana-Gebirge. Die kommende Woche verspricht, ein perfektes Beispiel dieses mediterranen Wetters zu sein, mit Temperaturen, die stetig klettern und sich im sommerlichen Bereich bewegen.

Zum Beginn der Woche erwartet uns ein mit "overcast clouds" beschriebener Himmel, der jedoch die Temperaturen nicht daran hindert, eine angenehme Marke von 25°C zu erreichen.

Am Montag, mit einem Aufblitzen von "few clouds", erwärmt sich die Luft auf 26°C - ein idealer Tag, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten in und um Pollença zu genießen.

Die Vorhersage für die gesamte Woche

Im Detail sieht die Wetterlage für die nächsten Tage Folgendes aus:

Während die Tage mit Sonnenschein und leichten Wolken durchzogen sind, bleibt die Windstärke moderat und bewegt sich konstant zwischen 3 und 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit variiert angenehm und pendelt im Bereich zwischen 48% und 76%, was zusammen mit den stabilen Luftdruckwerten zu einem insgesamt ruhigen und freundlichen Wetter beiträgt.

Attraktives Wetter für Urlauber und Einheimische in Pollença

Für Urlauber und Einheimische ist diese Zeit ein wahrer Segen. Die Morgenstunden begrüßen die Bürger Pollenças früh um etwa 5:09 Uhr und erstrecken sich bis zu einem wunderschönen Sonnenuntergang gegen 18:30 Uhr. Diese langen und lichterfüllten Tage bieten ausreichend Gelegenheit für Entdeckungen und Erholung unter freiem Himmel.

Ob es das Erkunden der historischen Altstadt ist, das Wandern in den Hügeln oder einfach das Genießen des Meeresblicks von einem Straßencafé aus, das Wetter spielt mit seiner Beständigkeit und der Abwesenheit extremer Bedingungen eine unterstützende Rolle. So lädt die Woche dazu ein, das Beste aus dem späten Sommer in Pollença zu machen.

Die Sonnenstunden sind reichlich, und das Fehlen von starken Winden sowie von aufdringlicher Hitze oder Feuchtigkeit machen die kommenden Tage zur perfekten Zeit für einen wohlverdienten Urlaub oder eine entspannende Auszeit im eigenen Wohnort.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:34:08. +++