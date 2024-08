Wetter in Santa Maria del Camí (25.08.2024 bis 01.09.2024): Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen

Das Wetter in Santa Maria del Camí: Eine Woche voll sonniger Tage

Die Bewohner und Besucher von Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí dürfen sich auf eine Woche mit herrlich warmem und überwiegend sonnigem Wetter einstellen. Die Sommerhitze bleibt uns treu und die Temperaturen versprechen, angenehme Erlebnisse unter der mallorquinischen Sonne zu ermöglichen.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Die Wetteraussichten im Überblick

Zum Start der Woche begrüßt uns der 25. August 2024 mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einigen wenigen Wolken. Ein sanfter Wind weht mit nur 6 km/h, eine leichte Brise, die die sommerliche Wärme begleitet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, und der Luftdruck ist stabil bei 1017 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 5:10 Uhr erwartet, während die Sonne um 18:31 Uhr hinter dem Horizont verschwindet.

Der folgende Tag, der 26. August, zeigt sich ähnlich mit ebenfalls 29°C und vereinzelten Wolken. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 41%, und die sanften Winde halten an. Der Sonnenuntergang ist beinahe zwei Minuten früh, um 18:29 Uhr, ein sanfter Hinweis auf den bevorstehenden Herbst.

Die Tage werden kontinuierlich wärmer. Am 27. und 28. August erwarten wir klares Himmel, was uns bis zu 31°C bescheren wird. Das Wetter offeriert perfekte Bedingungen, um die natürliche Schönheit unserer Insel zu genießen oder einen Tag am Strand zu verbringen.

Der 29. August verspricht, mit 33°C noch einen Tick heißer zu werden, trotz ein paar schwebender Wolken. Ein nahezu stagnierender Wind und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 31% lassen die Hitze besonders intensiv erscheinen.

Über das Wochenende hält das Wetter das Versprechen von Sommer. Mit überlaufenden Wolken am 30. August bleibt es warm, und am 31. August lässt das Quecksilber mit 34°C den Höhepunkt der Woche erreichen.

Zum Abschluss der Woche, am 1. September, ziehen leichte Regenschauer auf, die die sommerliche Wärme auf 33°C mildern. Ein perfekter Tag, um die erfrischende Natur zu genießen oder in eines der gemütlichen Cafés zu schlüpfen.

Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Zusammenfassung der Woche

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí steht ganz im Zeichen des Sommers, bietet sonnige Momente, Wärme und vereinzelte Wolken. Ein idealer Zeitraum, um das Freiluftleben auf Mallorca zu zelebrieren und sich an der mediterranen Atmosphäre zu erfrischen. Mit weniger Wind und einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit dürfen sich Mallorca-Liebhaber auf einige der schönsten Tage des Jahres freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:36:54. +++