Wetterausblick für Calvià: Sonnige Tage und leichte Brisen im Spätsommer (25.08.2024 bis 01.09.2024)

Wetterprognose für Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Wenn Sie auf der Suche nach perfektem spätsommerlichem Wetter sind, dann ist Calvià auf Mallorca der Ort, den Sie besuchen sollten. Die kommende Woche verspricht sonnige Tage mit vereinzelten Wolken und Temperaturen, die sich um die angenehmen 29°C bewegen. Ein idealer Zeitpunkt für Urlauber und Einheimische, um das Freiluftleben und die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Sonnige Aussichten mit leichter Brise

Vom 25.08.2024 bis zum 01.09.2024 wird das Wetter in Calvià von leichten Wolkenformationen dominiert, die jedoch genug Raum für die Sonnenstrahlen lassen, um das Land zu wärmen. Die Temperaturen verharren konstant bei angenehmen 29°C, mit einem kurzen Abstecher auf 27°C am 27. August, bevor es wieder auf behagliche 28°C bis 30°C steigt.

Die Winde bleiben durchgehend sanft mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 6 km/h, was eine leichte Brise darstellt, die die spätsommerlichen Tage erfrischend gestaltet. Die Luftfeuchtigkeit hält sich in einem komfortablen Rahmen von 46% bis 56%, während der Luftdruck konstant bei rund 1016 hPa liegt, was auf stabiles Wetter hinweist.

Abendliche Idylle und schwacher Regen zum Monatsende

Die Sonnenauf- und -untergänge in Calvià sind ein tägliches Spektakel, das man nicht verpassen sollte. Sie können den Sonnenaufgang ab 5:12 Uhr erleben und den Sonnenuntergang bis 18:32 Uhr genießen - perfekte Bedingungen für lange Abende im Freien. Zum Monatsende hin zeigt sich der Himmel weiterhin von seiner besten Seite, mit klarem Himmel und nur einer leichten Unterbrechung durch leichten Regen am 1. September.

Zusammenfassung der Wetterlage in Calvià

Die bevorstehende Woche in Calvià steht ganz im Zeichen des ausgezeichneten Spätsommerwetters:

