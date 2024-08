Wetteraussichten für Capdepera (25.08.2024 - 01.09.2024): Sonnig und weitestgehend stabil

7-Tage-Wetterprognose für Capdepera: Sonnenschein und leichte Wolken

Die Wetteraussichten für Capdepera versprechen eine weitgehend angenehme Woche mit viel Sonnenschein und nur gelegentlichen Wolken. Wir blicken auf konstante Temperaturen um die 26-28°C, perfekt für alle Aktivitäten im Freien. Lesen Sie weiter für einen detaillierten Überblick über das Wetter in Capdepera für die kommende Woche.

Milde Brise und entspanntes Strandwetter

An den ersten Tagen der Woche, Montag, 25.08.2024 und Dienstag, 26.08.2024, können wir uns auf eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 9 km/h freuen. Die Temperaturen liegen angenehm bei 26°C und der Himmel präsentiert sich mit verstreuten bis klaren Wolken. Die Feuchtigkeit ist mit 73% am Montag und 54% am Dienstag deutlich spürbar, lässt aber keinen Niederschlag erwarten.

Herrliche Sonnenauf- und -untergänge

Die spektakulären Sonnenauf- und -untergänge sind ein Highlight für Frühaufsteher und Romantiker. Am Montag steigt die Sonne um 5:08 Uhr empor und verabschiedet sich um 18:28 Uhr, während sie am Dienstag die Bühne um eine Minute später betritt und ebenfalls eine Minute früher hinter dem Horizont verschwindet.

Wenig Wind und stabile Verhältnisse zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte, am Mittwoch, 27.08.2024 und Donnerstag, 28.08.2024, behalten wir das stabile Wetter bei. Es weht ein schwacher Wind um die 4-5 km/h, und die Temperaturen klettern leicht auf 27°C am Donnerstag. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant und sorgt für ein angenehmes Klima.

Sonnenverwöhnte Tage und klare Nächte

Der Freitag, 29.08.2024 und das Wochenende leiten wir mit einem strahlend blauen Himmel ein. Die Sonne ist unser treuer Begleiter, und die klaren Nächte laden zu Sternenbeobachtungen ein. Mit leicht steigender Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter jedoch sehr angenehm.

Start in den September mit leichtem Regen

Am Sonntag, 01.09.2024, begrüßen wir den September mit einer leichten Abkühlung und vereinzeltem Regen bei 28°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 6 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit ist mit 64% für eine kleine Erfrischung gerade richtig.

Fazit: Capdepera erwartet eine Woche voller Sonnenschein mit einigen Wolken und einer leichten Brise. Diese Wetterbedingungen sind ideal für Urlauber und Einheimische, um die Schönheiten der Insel Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:25:13. +++