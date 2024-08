Wetteraussichten für Consell: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen (25.8.2024)

Wohlfühltemperaturen und Sonnenschein in Consell

Sieben Tage voller Sonnenschein und leichter Sommerbrisen stehen uns in Consell bevor, eine Wetterlage, die sich ideal für diverse Freizeitaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne eignet. Die Vorhersage weist dabei auf überwiegend klaren Himmel und Temperaturen hin, die zum Verweilen im Freien einladen.

Herrliche Bedingungen bei moderaten Winden

Ab dem heutigen 25. August 2024 erleben wir das Wetter in Consell als echtes Sommermärchen. Mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C, werden sowohl Einheimische als auch Urlauber ihre Freude haben. Der Wind zeigt sich mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h von seiner sanften Seite und verspricht somit perfekte Bedingungen für Segler und Windsurfer.

Am 26. August setzt sich das großartige Wetter fort. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag, erwartet uns eine leichte Brise, die ein wenig Abkühlung bringt und besonders in den späten Abendstunden geschätzt wird. Die Feuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 39%, was die Hitze besonders erträglich macht.

Klare Sicht und aufsteigende Temperaturen

Mit Beginn des 27. August begrüßt uns ein klarer Himmel und eine leichte Temperaturerhöhung auf 31°C, wobei der Wind ebenfalls nachlässt. Die folgenden Tage sind geprägt von stetig steigenden Temperaturen, die ihren Höhepunkt am 31. August mit heißen 35°C erreichen.

Leichte Abwechslung am Monatsende

Zum Ausklang des Monats, am 1. September, kündigt sich leichter Regen an, was nach den heißen Vortagen eine willkommene Erfrischung sein dürfte. Die Temperatur nimmt leicht ab auf 34°C, bleibt aber weiterhin hochsommerlich.

Es scheint, als würde die Natur in Consell uns für den Abschied vom August und den Beginn des Septembers mit einer wunderbaren Woche belohnen, in der wir die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:25:30. +++