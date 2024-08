Wetteraussichten für Marratxí: Sonne und leichte Bewölkung dominieren das Bild (25.8.2024)

Wetterprognose für Marratxí: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Wettervorhersage für Marratxí erfreut Einwohner wie Besucher der Region gleichermaßen: Mit einer stabilen meteorologischen Lage sind die kommenden Tage in Marratxí von Sonnenschein und leichter Bewölkung geprägt. Die Temperaturen bleiben sommerlich warm und laden zu Aktivitäten im Freien ein. Ein Blick auf das Wetter für die nächsten 7 Tage offenbart, dass uns weitestgehend trockenes Wetter bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 34°C erwartet.

Die Wetterlage im Detail: Kaum eine Wolke in Sicht

Am 25. August 2024 zeigt sich das Wetter in Marratxí freundlich mit einigen wenigen Wolken am Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 29°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h gestaltet sich das Wetter durchaus angenehm. Die relative Feuchtigkeit beträgt 57%, während der Luftdruck bei 1017 hPa liegt.

Der 26. August 2024 ähnelt dem Vortag mit wenigen Wolken und anhaltend hohen Temperaturen um 29°C. Der Wind lässt leicht nach auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erträgliche 41%.

Am 27. und 28. August befinden wir uns unter einem klaren Himmel, und die Quecksilber-Säule steigt auf 30°C und 31°C an. Der Wind wird schwächer und weht mit lediglich 3 bis 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt konstant bei etwas über 40%, was das Wetter besonders angenehm macht.

Das Wetter bleibt auch am 29. August stabil bei 33°C mit einigen wenigen Wolken und leichtem Wind, während der 30. August mit dichteren Wolken überraschen könnte, jedoch ohne Temperatursturz – es bleibt weiterhin heiß mit 33°C.

Der Höhepunkt der Woche wird der 31. August mit 34°C und nur leichter Bewölkung sein. Die relative Feuchtigkeit fällt auf 27%, was die höchsten Temperaturen der Woche sehr erträglich erscheinen lässt.

Zu Beginn des neuen Monats, am 1. September, dürfen wir uns dann auf eine kleine Abkühlung freuen, da leichter Regen angekündigt ist. Die Temperaturen bleiben jedoch sommerlich bei 33°C.

Tipps für Aktivitäten in Marratxí

Mit so viel Sonnenschein und milden Winden ist dies die perfekte Zeit, die Natur um Marratxí zu erkunden, auf dem Markt einzukaufen oder in einem der zahlreichen Cafés das Treiben zu beobachten. Nutzen Sie das schöne Wetter für Spaziergänge oder Radtouren. Und vergessen Sie nicht, dass auch ein Sprung ins Meer bei diesen Temperaturen eine herrliche Erfrischung sein kann!

Bei solch einer Wetterlage gibt es kaum Ausreden, drinnen zu bleiben. Packen Sie Ihre Sonnencreme, eine Wasserflasche und vielleicht ein gutes Buch ein und genießen Sie die Wärme und die Schönheit von Marratxí.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:32:02. +++