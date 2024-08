Wetteraussichten in Palma: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Wolken vom 25.08.2024 bis zum 01.09.2024

Erfrischende Sommerbrise und Sonnenschein dominieren in Palma

Freuen Sie sich auf eine weitere Woche voller Sonnenschein auf Mallorca! Die Wetterprognose für Palma sieht in den kommenden Tagen überwiegend klares Wetter mit angenehmen Temperaturen vor. Der perfekte Zeitpunkt, um die idyllischen Strände, lebendigen Märkte und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten der Insel zu genießen.

Sonniges Wetter erwartet Sie in der letzten Augustwoche

Am Sonntag, den 25. August 2024, können Sie mit einer Höchsttemperatur von 30°C rechnen, während der Himmel von nur wenigen Wolken besetzt sein wird. Ein leichter Wind mit 8 km/h sorgt für eine sanfte Brise und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 56%. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind um 5:11 Uhr bzw. 18:31 Uhr zu erwarten.

Der 26. August 2024 präsentiert sich mit vereinzelten Wolken und einer fast unveränderten Temperatur von 29°C. Ein ruhigerer Wind bei 6 km/h und eine geringere Luftfeuchtigkeit von 42% machen den Tag besonders angenehm.

Für Dienstag, den 27. August 2024, ist ein klarer Himmel vorhergesagt, was diesen Tag zum Highlight für alle Sonnenanbeter macht. Mit 29°C und einer milden Brise von nur 4 km/h ist es die perfekte Gelegenheit, Mallorcas Natur und Kultur in vollen Zügen zu genießen.

Bleibendes Sommerwetter in Palma

In der Mitte der Woche hält das hervorragende Wetter weiter an. Mittwoch und Donnerstag (28. und 29. August) bieten eine minimale Steigerung der Temperaturen auf 30°C und 31°C sowie klaren Himmel mit nur wenigen Wolken - ideale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Meer.

Das letzte Augustwochenende in Palma wird etwas wärmer. Freitag und Samstag (30. und 31. August) bringen Temperaturen von bis zu 32°C und 33°C. Während am Freitag überwiegend eine dichte Wolkendecke erwartet wird, löst sich diese am Samstag auf und lässt nur wenige Wolken am Himmel zu.

Leichte Abkühlung und Regen zu Beginn des Septembers

Der 1. September 2024 markiert eine leichte Wetteränderung. Es erwartet Sie leichter Regen bei einer angenehmen Temperatur von 32°C, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht auf 40% ansteigt. Der Wind bleibt weiterhin mäßig mit 4 km/h.

Behalten Sie diese Wetterinfos im Hinterkopf, wenn Sie Ihre Pläne für die kommende Woche gestalten und genießen Sie das vielfältige Angebot der Insel bei ausgezeichneten Wetterbedingungen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:33:16. +++