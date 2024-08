Wetterlandschaft in Sóller: Sonniges Klima und milde Brisen - die Wettervorhersage vom 25.08.24 bis 01.09.24

Wettertrend für Sóller: Sonne satt mit vereinzelten Wolken

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer idyllischsten Seite. Mit einem Potpourri aus sanftem Sonnenschein und einem Hauch von Wolkenkunst am Himmel, sind die meteorologischen Aussichten mehr als erfreulich.

Heute, 25. August 2024: Das Wetter begrüßt uns mit verstreuten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 28°C, die von einer sanften Brise bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchte liegt bei wohligen 65%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1017 hPa für ein angenehmes Klima sorgt. Wer die frühen Morgenstunden liebt, wird das Spektakel des Sonnenaufgangs um 5:11 Uhr erleben, bevor der Tag um 18:31 Uhr dem Sonnenuntergang Platz macht.

26. August: Ein fast unbewölkter Himmel erstreckt sich über Sóller, während die Thermometer wiederum die 28°C-Marke erreichen. Die Windverhältnisse sind mit 5 km/h noch sanfter und die relative Feuchtigkeit fällt auf 48%, was perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder einen Besuch in den vielen Cafés der Stadt verspricht.

27. August: Der Hochsommer lässt grüßen mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 30°C klettern. Ein leichter Wind von 3 km/h weht durch die Gassen, während die Humidität konstant bleibt und einen komfortablen Tag verspricht.

Glanzvolle Aussichten: Hochsommer in Sóller

Vom 28. bis zum 30. August dürfen sich Einheimische und Besucher auf beständiges Wetter freuen, mit strahlendem Sonnenschein, der das Thermometer auf bis zu 31°C treibt. Die Abendstunden erscheinen ebenso mild, ideale Bedingungen für romantische Dinner unter freiem Himmel.

Septemberstart mit einem leichten Tropfen

Am 1. September kündigt sich eine sanfte Wetteränderung an. Trotz hoher Temperaturen von 32°C ist leichter Regen vorhergesagt, was der sommerlich-warmen Periode in Sóller eine frische Note verleiht und für eine willkommene Abkühlung sorgt.

Genießen Sie die letzte Augustwoche in Sóller bei perfekten Bedingungen, um die Schönheit der Baleareninsel in vollen Zügen zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:39:06. +++