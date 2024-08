Wettervorhersage Felanitx: Sonnige Tage und angenehme Temperaturen erwarten Sie in der letzten Augustwoche 2024 (25.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und klare Himmel über Felanitx

Die beschauliche Stadt Felanitx auf Mallorca präsentiert sich zum Ende des Sommers von ihrer schönsten Seite. In der Woche vom 25. August bis zum 1. September 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher überwiegend auf klaren Himmel und angenehme Temperaturen freuen, die einen perfekten Rahmen für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten bieten.

Am Sonntag, den 25. August, erstrahlt Felanitx unter einem klaren Himmel mit sonnigen Aussichten und einer Höchsttemperatur von 29 °C. Mit einem leichten Wind von 8 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56 % genießen Sie die frische Luft und das warme Wetter. Der Luftdruck misst stabil 1017 hPa. Die Sonne begrüßt Sie bereits um 5:09 Uhr morgens und verschwindet am Horizont um 18:29 Uhr.

Die folgenden Tage bleiben weitestgehend gleich, mit Temperaturen, die stets um die 29 bis 30 °C schwanken. Der Himmel zeigt sich ebenfalls großzügig mit Sonnenschein und nur ein paar vereinzelten Wolken. Insbesondere der 28. August wird mit einer Höchsttemperatur von 30 °C und aufgelockerter Bewölkung ein angenehmer Tag. Der Tag erwacht um 5:12 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:25 Uhr.

Gegen Ende der Woche, am 31. August, können Sie bei einer Höchsttemperatur von 30 °C und mäßigem Wind von 6 km/h den Himmel beobachten, der von vereinzelten Wolken geschmückt wird. Der September startet mit einer leichten Abkühlung im Wettergeschehen. Am 1. September ist mit leichtem Regen und einer Spitze von 31 °C zu rechnen, was für eine erfrischende Abwechslung sorgt. Der Tag beginnt um 5:16 Uhr und klingt um 18:18 Uhr aus.

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Bewohner von Felanitx

Die sommerliche Woche in Felanitx bietet ideale Voraussetzungen sowohl für Touristen, die die vielfältigen Strände und Sehenswürdigkeiten der Region erkunden möchten, als auch für die Einheimischen, die das mediterrane Klima genießen wollen. Die angenehmen Temperaturen laden zu langen Spaziergängen und gemütlichen Abenden im Freien ein.

Die Wetteraussichten präsentieren sich also insgesamt als freundlich und einladend – ideale Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten unter der warmen Sonne Mallorcas in der charmanten Atmosphäre von Felanitx.

