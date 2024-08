Wettervorhersage Manacor (25.08.2024 bis 01.09.2024): Sonnige Tage und leichte Brisen auf Mallorca erwarten Sie

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen in Manacor

Die kommende Woche in Manacor präsentiert sich von ihrer besten Seite mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen, die Sommerfreuden auf Mallorca versprechen.

Wetterübersicht für Manacor: Ende August und Anfang September

Das Wetter in Manacor hält in den nächsten Tagen einige sonnige Highlights bereit. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich stetig im oberen Bereich der 20-Grad-Marke, und auch die Nächte versprechen mit milden Temperaturen lauschige Abende und angenehme Nächte. Im Detail sieht die Wetterentwicklung so aus:

Sonnige Aussichten ab dem 25. August

Sonnige Aussichten ab dem 25. August Am Sonntag, den 25. August, begrüßt uns in Manacor leicht bewölkter Himmel. Dennoch dürfen wir mit Höchsttemperaturen von 28°C rechnen. Ein sanfter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% liegt. Sonnenaufgang und -untergang gestalten den Tag von 05:09 Uhr in der Frühe bis 18:29 Uhr am Abend.

Klarer Himmel am 26. August

Klarer Himmel am 26. August Der Montag verspricht mit klarem Himmel und gleichbleibender Temperatur von 28°C einladende Bedingungen für Aktivitäten im Freien. Die Windstärke geht leicht zurück auf 7 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 43% – ideal für einen Tagesausflug oder Besuch am Strand. Auf- und Untergang der Sonne sind für 05:10 Uhr und 18:27 Uhr zu erwarten.

Spitzenwerte am 27. und 28. August

Spitzenwerte am 27. und 28. August Mit einer kleinen Steigerung präsentieren sich Dienstag und Mittwoch: Sonnenschein und 29°C stehen auf dem Programm, und die Windgeschwindigkeiten liegen bei angenehmen 4 bis 5 km/h. Die geringe Bewölkung lässt uns nahezu ungestört die Sonne genießen, obgleich die Feuchtigkeit mit 43% und 51% sich dezent erhöht.

Gemischte Wolkendecke gegen Wochenende

Gemischte Wolkendecke gegen Wochenende Die zweite Wochenhälfte bleibt mit Temperaturen von 28 und 29°C am Donnerstag und Freitag weiterhin warm. Die Bewölkung nimmt allerdings zu, was den Himmel mal klar, mal überzogen zeigt. Am Freitag ziehen dann überwiegend dichte Wolken auf, wobei die Luftfeuchtigkeit relativ konstant bei etwas über 50% verweilt.

Der Start in den September: leichter Regen und Spitzenwerte

Der Start in den September: leichter Regen und Spitzenwerte Die neue Woche beginnt mit einem kleinen Wetterwechsel. Am Samstag, dem 31. August, lockern sich die Wolken wieder auf, und es herrscht eine angenehme Temperatur von 30°C. Der Sonntag kündigt sich jedoch mit leichtem Regen an, was der Atmosphäre eine frische Abwechslung bietet. Die Temperaturen bleiben hoch und der Wind mild.

Genießen Sie in dieser Woche warme und größtenteils klare Tage in Manacor, nutzen Sie die sonnigen Stunden für Outdoor-Aktivitäten und freuen Sie sich auf einen angenehmen Start in den September mit einem kleinen, erfrischenden Regenschauer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:30:44. +++