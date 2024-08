7-Tage-Wetteraussichten für Costitx, Mallorca: Sonnige Tage und leichte Regenschauer (26.8.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Costitx, Mallorca

Die Insel Mallorca, eine Perle im Mittelmeer, präsentiert sich aktuell in einem Sommerkleid mit temperierten Klima. Die kommende Woche in Costitx hält für Einheimische und Besucher überwiegend warme Temperaturen und ein paar leichte Regenschauer bereit, die das sonst sonnige Wetter unterbrechen. Ideal für alle, die die Schönheit der Insel unter wohltemperierten Bedingungen erkunden möchten.

Leichter Regen und hohe Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag, den 26. August 2024, erwartet die Einwohner und Gäste von Costitx ein Tageshöchstwert von angenehmen 28°C begleitet von leichtem Regen. Eine frische Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 7 km/h wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei 43%, während der Luftdruck 1018 hPa beträgt. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 5:11 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Sonnenklare Himmel in der Wochenmitte

Die beiden folgenden Tage, der 27. und 28. August 2024, bieten perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Mit einem klaren Himmel und Tagestemperaturen von bis zu 31°C lädt Mallorca zu ausgedehnten Entdeckungstouren ein. Fast nicht spürbar sind die Winde mit Geschwindigkeiten von nur 2 km/h, die zusammen mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit für ein optimales Urlaubswetter sorgen. Gegen Ende der Woche, insbesondere am 29. und 30. August, klettern die Temperaturen sogar bis auf 32°C bzw. 33°C bei einem meist klaren Himmel mit vereinzelten Wolken.

Costitx genießt einen warmen Ausklang des Monats August

Die letzten beiden Augusttage präsentieren sich in Costitx ebenfalls warm mit Höchsttemperaturen von 34°C. Es kann jedoch zu leichten Regenschauern kommen, was die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigen lässt. Der Wind bleibt mit 3 bis 4 km/h schwach, und die Luft ist mit einem Druck von 1016 hPa stabil. Der Monat endet mit Sonnenauf- und -untergängen, die die malerischen Landschaften in ein zauberhaftes Licht tauchen.

Einblick in den September: Weiterhin warme Tage mit Regenmöglichkeit

Der Beginn des Septembers in Costitx zeigt sich mit einer maximalen Temperatur von 33°C und der Möglichkeit leichter Regenschauer. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2 km/h gering, während die Luftfeuchtigkeit mit 37% im moderaten Bereich liegt. Der Luftdruck fällt auf 1010 hPa. Somit ist weiterhin mit einem sommerlichen Wettercharakter zu rechnen.

Die Betrachtung der wetterlichen Gegebenheiten in Costitx legt nahe, dass die nächsten sieben Tage ideale Bedingungen für Spaziergänge in der Natur, Ausflüge ans Meer oder einfach das Verweilen in der malerischen Inselumgebung anbieten. Genießen Sie die sonnenreichen Tage und lassen Sie sich von den leichten Regenschauern nicht die Laune verderben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:27:15. +++