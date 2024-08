7-Tage-Wettertrend für Santanyí: Sonne und vereinzelte Wolken prägen die letzte Augustwoche 2024 (26.8.2024)

Ausblick auf die Wetterlage in Santanyí bis Anfang September

Die Sommerhitze bleibt der Gemeinde Santanyí auf Mallorca auch in der letzten Augustwoche des Jahres 2024 treu. Während der Ferien- und Urlaubszeit bietet die Region ideale Wetterbedingungen für all diejenigen, die die malerischen Küsten und die belebte mediterrane Atmosphäre genießen möchten. Temperaturen um die 28°C laden zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten und entspannten Tagen am Strand ein.

Wir beginnen die Wetterbetrachtung mit dem 26. August 2024, einem Montag, der mit leichtem Regen und einer angenehmen Brise bei 8 km/h aufwartet. Der Niederschlag sollte jedoch nicht abschrecken, denn mit einer Temperatur von 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 49% verspricht der Tag, nach einem kurzen Schauer, wieder freundlich zu werden. Für früh Aufstehende lohnt es sich, den Sonnenaufgang um 5:10 Uhr zu erleben, während der Abend mit dem Sonnenuntergang um 18:28 Uhr seinen Ausklang findet.

Die Wetterprognose vom 27. bis zum 29. August 2024

Im weiteren Wochenverlauf stabilisiert sich das Wetter in Santanyí. Der 27. August präsentiert sich mit einem klaren Himmel, kaum Wind und einer maximalen Temperatur von 28°C. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es freundlich, mit einer leichten Böe und gestreuten bzw. gebrochenen Wolken, die dem blauen Himmel Charakter verleihen.

Perfektes Urlaubswetter bis zum Monatswechsel

Zum Ausklang des Monats bleibt die Wetterlage in Santanyí angenehm. Die Tage um den 30. und 31. August zeigen sich zwar mit etwas mehr Bewölkung, jedoch ohne Niederschlag und weiterhin mit Temperaturen nahe der 28°C-Marke. Ein leichter Wind sorgt für eine erfrischende Brise.

Ein Blick auf den ersten Tag des Septembers verspricht einen sanften Übergang in den Herbst. Mit 29°C, überzogenen Wolken und einer ruhigen Windlage eignet sich der 1. September hervorragend für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Spaziergang entlang der Strände Santanyís.

Beginn der neuen Woche mit Sonne und Wolken

Der 2. September kündigt sich mit einigen Wolken am Himmel, aber weiterhin warmen 29°C an und rundet damit unser 7-Tage-Wetterprofil für die Region Santanyí ab. Eine ideale Konstellation für Urlauber, um ihre gemeinsame Zeit auszukosten und die Schönhe...

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:41:09. +++