7-tägige Wetterprognose für Portocolom: Sonne und Wolken im Wechselspiel (26.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Portocolom: Ihre Urlaubsplanung mit Blick auf den Himmel

Die kommende Woche in Portocolom verspricht warme Sommertage mit einer angenehmen Brise. Mit Temperaturen, die konstant bei etwa 27°C bis 28°C bleiben, erwartet die Bewohner und Besucher von Mallorcas malerischer Hafenstadt eine Mischung aus Sonnenstrahlen und wolkenverhangenem Himmel. Die Wettervorhersage zeigt, dass wir vereinzelt auch mit leichten Regenschauern rechnen dürfen.

Beginn der Woche: Leichter Regen lässt Temperatur nicht fallen

Zum Start der Woche präsentiert sich das Wetter in Portocolom mit leichten Regenfällen am Montag, den 26.08.2024. Doch die Temperaturen halten sich wacker bei angenehmen 27°C und der Wind bleibt mit 8 km/h moderat. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, was zu einem angenehmen Klima beiträgt, während der Luftdruck stabile 1018 hPa anzeigt.

Die Mitte der Woche: Vom klaren Himmel zu bewölkten Aussichten

Am Dienstag genießen wir einen klaren Himmel mit ungetrübtem Sonnengenuss, der die gleichen Temperaturwerte verspricht. Der Wind lässt etwas nach und weht nur noch mit einem sanften Hauch von 5 km/h. Die folgenden Tage, Mittwoch und Donnerstag, bringen einen Mix aus Sonne und teilweise bewölktem Himmel, jedoch ohne Regenprognose. Dies bietet ideale Bedingungen für Außenaktivitäten oder entspannte Tage am Strand.

Ausblick auf das Wochenende: Stabile Temperaturen trotz wechselhafter Wolkenlage

Dem Wochenende nähern wir uns mit leichtem Temperaturanstieg. Der Freitag und Samstag bleiben mit 28°C warm und die bewölkten Bedingungen halten an, was für eine gelungene Abwechslung von Sonne und Schatten sorgt. Der Sonntag kündigt sich jedoch mit stärkerer Bewölkung an, und obwohl keine signifikanten Temperaturveränderungen erwartet werden, könnte es zu einem bedeckten Himmel kommen, welcher die Stimmung des späten Sommers unterstreicht.

Tägliche Wetterdetails für einen perfekten Aufenthalt in Portocolom

Jeder Tag in Portocolom bringt seine eigenen kleinen Wetterüberraschungen mit sich, doch eines ist sicher: Die Sonne wird nicht lange auf sich warten lassen. Haben Sie also Ihre Sonnencreme griffbereit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:45:35. +++