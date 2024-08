Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca (26.08.2024 bis 02.09.2024)

Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: Eine Vorhersage voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen

Ein Blick auf das Wetter von heute bis zum nächsten Montag in Sant Llorenç des Cardassar verspricht mehrheitlich sommerliche Verhältnisse mit reichlich Sonne und vereinzelt erfrischenden Regenschauern. Mallorca Urlauber können sich auf ideale Bedingungen für die meisten Outdoor-Aktivitäten einstellen.

Sonnige Aussichten für den 26. August 2024

Zu Beginn der Woche, am Montag den 26. August 2024, zeigt sich das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar von einer milden Seite mit 26°C und leichtem Regen, bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 52% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Der Tag erwacht um 5:09 Uhr und der Abend schwindet bei Sonnenuntergang um 18:27 Uhr in den Nachthimmel.

Klare Himmelsfreuden am 27. und 28. August

An den folgenden Tagen, dem 27. und 28. August, dürfen wir uns auf klaren Himmel und vereinzelte Wolken freuen. Die Temperaturen liegen stetig bei angenehmen 27°C. Hier ist kaum eine Abkühlung durch den Wind zu spüren, dieser bleibt mit 4 km/h recht sanft. Die Feuchtigkeit bleibt konstant und auch der Luftdruck zeigt sich stabil um die 1016 hPa.

Wochenmitte überweht mit wenigen Wolken

Der 29. August bleibt klar und läutet bei gleichen Temperaturen eine leichte Besserung der Luftfeuchtigkeit ein, begleitet von einer sanften Brise mit 5 km/h.

Temperaturen klettern zum Monatsende

Der 30. August wird mit wenigen Wolken und leicht gestiegenen Temperaturen von 28°C einlaufen. Die Feuchtigkeit erreicht 61%, was das Wärmeempfinden leicht anheben dürfte. Gegen Abend erwarten wir wieder einen malerischen Sonnenuntergang um 18:21 Uhr.

Frische Regengüsse als Vorbote des Septembers

Der 31. August bringt leichten Regen und man kann von einem angenehm temperierten Tagesverlauf von ebenfalls 28°C ausgehen. Das Wetter bleibt bis zum 1. September ähnlich, mit überwiegend bedecktem Himmel und einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit.

Willkommen im September mit mildem Regen

Am 2. September wird lichter Regen über der Stadt fallen, während die Temperaturen sich auf sommerlichen 29°C halten. Mit einer leichten Windbrise und moderater Feuchtigkeit ist es das perfekte Wetter für einen Bummel durch Sant Llorenç des Cardassar.

Die genannten Wetterbedingungen versprechen eine angenehme Woche in Sant Llorenç des Cardassar. Urlauber sollten dennoch stets eine leichte Regenjacke bereithalten, um auf die vereinzelten Regenschauer vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:39:17. +++