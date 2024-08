Vorhersage für Escorca: Mildere Temperaturen und vereinzelte Schauer in der letzten Augustwoche 2024 (26.8.2024)

Wetteraussichten für Escorca – Sonnenschein und leichter Regen im Wechsel

Die letzte Augustwoche auf Mallorca hält für die Region Escorca eine abwechslungsreiche Wetterlage bereit. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, können Urlauber und Einheimische sich auf eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und vereinzelten Regenschauern einstellen.

Escorcas Wetter vom 26. August bis 2. September 2024

Montag, 26. August: Die Woche beginnt in Escorca mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 24 Grad Celsius. Ein sanfter Wind weht mit bis zu 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 50 Prozent liegt. Der Luftdruck wird mit 1019 hPa angegeben. Der malerische Sonnenaufgang um 5:11 Uhr leitet den Tag ein und gegen 18:29 Uhr klingt der Tag mit einem idyllischen Sonnenuntergang aus. Dienstag, 27. August: Der Himmel über Escorca klärt auf und beschert uns einen Tag mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben ruhig, und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 48 Prozent bei einem Druck von 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind nahezu identisch zum Vortag und sorgen für lange Sommertage. Mittwoch, 28. August: Der Tag wird von vereinzelten Wolken geprägt sein, doch mit 27 Grad Celsius bleibt es warm. Das Wetter ist mit einem leichten Wind von 2 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 44 Prozent weiterhin angenehm. Der Luftdruck verharrt konstant bei 1016 hPa. Donnerstag, 29. August: Die Sonne dominiert erneut den Himmel über Escorca und sorgt mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius für ein perfektes Sommerwetter. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 41 Prozent, während der Wind leicht auf 3 km/h auffrischt. Der Druck bleibt bei 1017 hPa stabil. Freitag, 30. August: Mit vereinzelten Wolken bleibt das Wetter in Escorca weiterhin freundlich und warm mit Temperaturen um die 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 39 Prozent niedrig, und auch der Wind hält sich mit 4 km/h zurück. Samstag, 31. August: Leichter Regen tritt erneut auf, doch mit 28 Grad Celsius bleibt es warm. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 42 Prozent, und der Luftdruck verzeichnet eine stabile Lage bei 1017 hPa. Sonntag, 1. September: Das Wochenende beginnt mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 40 Prozent gering, und der Luftdruck sinkt auf 1013 hPa. Montag, 2. September: Auch der nächste Montag zeigt sich mit leichtem Regen und einer Temperatur von 28 Grad Celsius von seiner milden Seite. Der Luftdruck verringert sich weiter auf 1011 hPa, und die Luftfeuchtigkeit klettert auf 47 Prozent. Das Wetter am Wochenende in Escorca

Für das erste Septemberwochenende in Escorca ist mit leichtem Regen bei Höchsttemperaturen um die 29 Grad Celsius zu rechnen. Die sommerlichen Temperaturen laden dazu ein, die vielfältige Natur der Region zu genießen – ob bei einer Wanderung durch die Serra de Tramuntana oder bei einem Besuch in einem der charmanten Dörfer Mallorcas. Der samstägliche Sonnenaufgang um 5:16 Uhr und der sonntägliche Sonnenaufgang um 5:17 Uhr bieten einen frühen Start in erlebnisreiche Tage, die jeweils mit Sonnenuntergängen um 18:22 Uhr bzw. 18:20 Uhr sanft ausklingen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:28:26. +++