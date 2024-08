Wetter-Ausblick für Son Servera: Sommerlich warm mit leichten Regenschauern (26.08.2024 - 02.09.2024)

Sommerliche Wetteraussichten in Son Servera mit leichten Regenschauern

Das Wetter in Son Servera zeigt sich in der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers von einer sommerlich warmen Seite, begleitet von gelegentlichen Regenschauern und leichten Windböen. Die Bewohner und Besucher der charmanten Gemeinde an der Ostküste Mallorcas können sich auf angenehme Tage mit viel Sonnenschein freuen.

Beginnen wir mit dem heutigen Tag, dem 26. August 2024, an dem sich der Sommer noch einmal von seiner beständigen Seite zeigt. Leider werden die sonnigen Momente gelegentlich durch leichten Regen unterbrochen, doch bei Temperaturen von 26°C bleibt das Klima angenehm. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von nur 8 km/h wehen und sorgt für eine sanfte Brise.

Strahlend blauer Himmel am Dienstag und Donnerstag

Am 27. August 2024 und am 29. August 2024 ist in Son Servera mit einem klaren Himmel und ungetrübtem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen liegen stabil bei 26°C. Perfekte Bedingungen für alle Strandliebhaber und Outdoor-Enthusiasten!

Die Luftfeuchtigkeit wird mit 59% und 61% nicht allzu drückend sein, und der Wind hält sich mit 4 km/h ebenfalls angenehm zurück. Diese Tage bieten ideale Voraussetzungen für lange Spaziergänge entlang der Küste oder Erkundungstouren der lokalen Sehenswürdigkeiten.

Die Woche endet mit leichten Temperaturschwankungen

Gegen Ende der Woche wird es eine kleine Veränderung geben. Die Temperaturen klettern leicht auf 27°C am 30. und 31. August 2024, doch es bleibt größtenteils heiter mit nur wenigen Wolken am Himmel. Wir dürfen jedoch am 31. August 2024 weitere leichte Regenschauer erwarten, die eine willkommene Abkühlung bieten und die landschaftliche Schönheit der Insel auffrischen.

Die neue Woche startet mit einer dichteren Wolkendecke. Am 01. September 2024 können wir überwiegend bedeckte Himmel erwarten. Dennoch wird es mit 27°C weiterhin sommerlich warm bleiben.

Ausblick auf den 02. September 2024

Der 02. September 2024 rundet den Wetterbericht mit Höchsttemperaturen von 28°C ab – der wärmste Tag in unserer Prognose. Auch an diesem Tag könnten leichte Regenschauer auftreten, doch sie sollten keinen großen Einfluss auf die Aktivitäten des Tages haben. Mit einem schwachen Wind von 3 km/h dürfte dieser Tag ebenfalls sehr angenehm werden.

Durchweg bleibt die Luftfeuchtigkeit in einer komfortablen Spanne und der leichte Wind sorgt für eine erfrischende Brise. Die Sonnenuntergangsfans unter Ihnen sollten die abendlichen Zeiten im Blick behalten, denn die Sonne verabschiedet sich täglich etwas früher und kündigt den Herbst an.

