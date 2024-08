Wetter in Campos: Sonnige Aussichten und gelegentlicher Regen vom 25.08.2024 bis zum 01.09.2024

Wetterupdate für die Gemeinde Campos auf Mallorca

Mit dem Sommer, der sich in seinen letzten Zügen befindet, zeigt sich das Wetter in Campos von einer überwiegend heiteren Seite. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die nächste Woche, um die perfekten Tage für Freizeitaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne zu planen.

Entspannter Sonntag mit klarem Himmel

Der 25. August 2024 begrüßt Einheimische und Urlauber mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf sommerliche 29°C klettern. Mit einer sanften Brise von 8 km/h bietet sich ein perfekter Tag für einen Besuch am Strand oder einen Spaziergang durch die malerischen Feldwege der Region.

Wechselhaftes Wetter zu Beginn der Woche

Der 26. August wird von leichtem Regen und einer merklichen Abkühlung auf 16°C geprägt sein, was für eine kurze Erfrischung sorgt. Das Wetter bleibt wechselhaft mit überzogenen Wolken am 27. August, allerdings bei moderaten 18°C und einer ruhigen Windbewegung von nur 3 km/h. Ideale Bedingungen also, um im Freien Aktivitäten nachzugehen, die keinen blauen Himmel erfordern.

Erneuter Sonnenschein Mitte der Woche

Mit dem 28. August kehrt der Sommer zurück nach Campos und präsentiert sich mit einem erneut klaren Himmel und Temperaturen, die sich auf angenehme 24°C erwärmen. Die nächsten Tage, einschließlich des 29. und 30. August, versprechen identisches Wetter mit klarem Himmel und Höchstwerten von bis zu 28°C, was längere Aufenthalte im Freien wieder sehr attraktiv macht.

Ausklang des Monats mit Regenschauern

Zum Endspurt des Monats kommt es am 31. August zu leichten Regenfällen, die, bei immer noch warmen 25°C, für Abkühlung sorgen und die Landschaft auffrischen. Auch eine ideale Gelegenheit, die kulturellen Angebote von Campos zu erkunden.

Sonniger Start in den September

Der 1. September verspricht, ein hervorragender Tag zum Übergang in den Spätsommer zu sein, mit klarem Himmel und Temperaturen, die noch einmal auf sommerliche 29°C ansteigen – ein wahrer Genuss für alle Sonnenanbeter und Freiluft-Enthusiasten.

Genießen Sie eine aufregende und abwechslungsreiche Woche in Campos, die mit ihrem reizvollen Wetter jede Menge Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bietet. Und vergessen Sie nicht, das reichhaltige kulinarische Angebot von Mallorca zu erkunden, welches durch diese günstigen Wetterverhältnisse noch um einiges verlockender wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:25:52. +++