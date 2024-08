Wetter Llucmajor: Sommerhafte Temperaturen und vereinzelter Regen vom 26.08.2024 bis 02.09.2024

Sonne und Wolken im Wechsel: Das Wetter in Llucmajor für die kommende Woche

Während sich viele Urlauber und Einheimische noch an den warmen Sommertagen auf Mallorca erfreuen, bietet Llucmajor eine abwechslungsreiche Wetterlage mit sommerlichen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern. Im Folgenden erhalten Sie eine detaillierte Wettervorschau für Llucmajor, die Sie auf die kommenden sieben Tage vorbereitet.

Leichter Regen und klare Himmel: Wettertrends für Llucmajor

Am Montag, dem 26. August 2024, beginnt die Woche mit leichten Regenschauern, einer angenehmen Höchsttemperatur von 28°C und einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 9 km/h. Trotz des Regens liegt die Luftfeuchtigkeit bei erträglichen 44%, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa bleibt. Genießen Sie das frische Nass bei einem Spaziergang entlang der malerischen Küste, bevor der Tag mit einem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr endet.

Der Dienstag und Mittwoch grüßen uns mit klarem Himmel und vereinzelten Wolken, perfekt für alle Strandliebhaber und Outdoor-Aktivitäten. Die Temperaturen sind mit 28°C am Dienstag und 29°C am Mittwoch ideal für einen Besuch am Strand oder eine gemütliche Café-Tour durch Llucmajor. Mit den Windgeschwindigkeiten, die zwischen 5 und 6 km/h liegen, bleibt das Klima äußerst angenehm.

Den Höhepunkt erreicht unsere sommerliche Wetterwoche am Donnerstag und Freitag, an denen die Temperaturen auf bis zu 30°C klettern. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Blau und nur einigen wenigen Wolken.

Das Wochenende hält eine leichte Abkühlung parat. Samstag und Sonntag sind geprägt von leichtem Regen und konstanten Temperaturen bei etwa 30°C. Dies könnte eine willkommene Erfrischung sein und ist ideal für jene, die den Trubel der Hochsaison meiden möchten.

Ausblick: Kommen Sie gut in den September!

Wir starten in den September mit frischen 30°C am Montag, begleitet von leichtem Regen, der uns eine Pause von der anhaltenden Hitze verschafft. Der Dienstag zeigt uns mit 29°C und einigen Wolken einen vielversprechenden Start in den Monat. Trotz des Anstiegs der Luftfeuchtigkeit auf 54% und eines leicht sinkenden Luftdrucks bleibt das Wetter in Llucmajor angenehm.

Fazit für das Wetter in Llucmajor

Die kommende Woche in Llucmajor bietet eine schöne Mischung aus Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern - perfekt, um die Vielfalt der Insel Mallorca zu genießen. Ob Sie sich in einem der lokalen Cafés entspannen oder die atemberaubenden Landschaften bei einer Wanderung erkunden wollen, das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:32:45. +++