Wetter Manacor: Woche vom 26.08.2024 bis 02.09.2024 - Sonne und leichte Regenschauer

Wettervorhersage für Manacor: 7-Tage Übersicht

Entdecken Sie, wie das Wetter in Manacor, Mallorca, in der Woche vom 26. August bis zum 2. September 2024 sein wird. Durchleben Sie sonnenreiche Tage mit vereinzelten leichten Regenschauern und genießen Sie das warme Klima, das für diese Zeit des Jahres typisch ist.

Sonniger Start in die Woche

Die Woche beginnt in Manacor mit sanften Brisen und erfrischender Leichtigkeit. Am Montag, den 26. August, werden leichte Regenschauer erwartet, die aber der angenehmen Atmosphäre mit einer Höchsttemperatur von 27°C keinen Abbruch tun. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 46%, und der Wind weht leicht mit 8 km/h.

Herrlich klare Himmel

Die folgenden Tage werden von strahlendem klarem Himmel geprägt sein, beginnend am 27. August mit einer maximalen Temperatur von 28°C. Die milden Winde und die sinkende Luftfeuchtigkeit versprechen ideales Wetter, um die Insel zu erkunden oder einfach nur am Strand zu entspannen.

Variable Bewölkung und stabile Temperaturen

Mit gebrochenen Wolken setzt sich das angenehme Wetter fort. Temperaturen um die 28°C werden Manacor auch am 28. und 29. August begleiten und zwar unter einem meist klaren Himmel, was die Tage besonders einladend macht.

Optimale Bedingungen zum Monatsende

Der 30. August präsentiert sich mit verstreuten Wolken und Temperaturen, die an der 29°C-Marke kratzen, was für die bevorstehenden sommerlichen Tage in Manacor steht. Der leichte Anstieg der Luftfeuchtigkeit trägt zu dem bekannten mediterranen Flair bei.

Leichte Regenschauer vor September

Der 31. August bringt wieder leichten Regen mit sich, was jedoch die warme und gemütliche Stimmung mit 29°C nicht beeinträchtigt. Lassen Sie sich von ein paar Tropfen nicht davon abhalten, das Beste aus Ihrem Tag zu machen.

Beginn des Septembers mit bedecktem Himmel

Zum 1. September erwartet uns überwiegend bewölkte Aussichten, doch das Thermometer zeigt weiterhin heiße 30°C. Diese Entwicklung kündigt bereits den leichten Wandel der Jahreszeit an, der uns Anfang September begleiten wird.

Ausblick: Weitere Regenfälle im Anmarsch

Der 2. September beschließt die Woche mit leichten Regenschauern und konstant hohen Temperaturen um die 30°C, während der Wind sanft durch Manacors Straßen weht.

Egal ob Sie Ihren Urlaub planen oder den Alltag auf Mallorca leben, die kommende Woche verspricht mit leichten Störungen durch Regen, insgesamt jedoch mit stabilem und angenehmem Wetter, eine gute Zeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:33:16. +++