Wetter Pollença: 7-Tage-Prognose und Wetterentwicklung – Regen, Sonne und Temperaturen (26.8.2024)

Pollença erlebt in der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers eine interessante Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Niederschlägen. Während die Temperaturen durchweg angenehm bleiben, sollten Besucher und Einheimische für alle Eventualitäten gewappnet sein. Mit unserem detaillierten 7-Tage-Wetterbericht für Pollença bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand.

Start in eine wechselhafte Wetterwoche

Am Montag, den 26. August 2024, zeichnet sich die Woche durch moderaten Regen bei einer Höchsttemperatur von etwa 25 Grad Celsius ab. Ein leichter Wind weht mit 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57% - ideal für einen Spaziergang mit Regenschirm durch das mallorquinische Pollença.

Der Dienstag begrüßt uns hingegen mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius. Die Windstille von nur 3 km/h lässt diesen Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten erscheinen.

Pollenças Wetter Mitte der Woche: Sonne pur und vereinzelte Wolken

Die Mitte der Woche sieht eine Fortsetzung des guten Wetters vor. Am Mittwoch, dem 28. August, erwartet uns ein Temperaturhoch von 28 Grad, begleitet von vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt moderat mit 5 km/h.

Am Donnerstag steht wieder ein klarer Himmel auf dem Programm. Bei milden Böen und einer Spitze von 27 Grad könnte dies der ideale Tag sein, um die umliegende Natur zu erkunden.

Wetteraussichten für das Wochenende in Pollença

Das bevorstehende Wochenende zeigt sich von einer abwechslungsreichen Seite. Am Freitag, den 30. August, klettern die Temperaturen auf bis zu 29 Grad bei nur wenigen Wolken am Himmel. Etwas bewegter wird es am Samstag, an dem leichter Regen erwartet wird und die Temperaturen auf angenehme 30 Grad steigen.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der erste Tag im September, mit weiteren leichten Regenschauern und Höchsttemperaturen von 29 Grad.

Ein Blick voraus – Pollença-Wetter Anfang September

Auch zu Beginn des Septembers bleibt das Wetter wechselhaft. Leichter Regen wird sowohl am Montag, 1. September, als auch am Dienstag, 2. September, erwartet. Mit Temperaturen konstant um die 29 Grad können Sie den Monatswechsel frisch und erfrischt angehen.

Abschließend ermöglichen Sonnenauf- und -untergänge wunderschöne Szenen, ideal für alle Frühaufsteher und Romantiker. Der früheste Sonnenaufgang der Woche ist am Montag um 5:10 Uhr und der späteste Sonnenuntergang am selben Tag um 18:29 Uhr; die Tage werden allmählich kürzer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:37:37. +++