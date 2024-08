Wetter Sant Joan (26.08.2024 bis 02.09.2024): Die aktuelle Wettervorhersage für eine sonnige und regnerische Woche

Das Wetter in Sant Joan – Die Prognose für die kommende Woche

Sant Joan auf Mallorca erlebt eine Woche mit viel Sonne, beginnend mit klarem Himmel, die jedoch gegen Ende der Woche von leichten bis mäßigen Regenfällen geprägt sein wird. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wetterentwicklung und die Bedingungen werfen, die die Einwohner und Besucher der Region erwarten können.

Strahlender Sonnenschein zu Beginn der Woche

Am Montag, den 26. August 2024, begann die Woche in Sant Joan mit einem klarer Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 42% bot der Tag perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Luftdruck lag bei stabilen 1017 hPa. Der Morgen erwachte früh um 5:12 Uhr und der Tag klang mit dem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr aus.

Die Hitze hält an – Mittwoch mit leichten Regenfällen

Die Hitzeintensität blieb auch am Dienstag hoch mit maximal 30°C und erneut klarem Himmel. Der leichte Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h könnte eine leichte Brise als Erleichterung für die Besucher bringen, wobei der Luftdruck leicht auf 1014 hPa sinkt. Am Mittwoch könnte man vereinzelte Schauer erwarten, obwohl die Temperatur erfreulicherweise bei 30°C bleibt.

Blick auf das Wochenende – Veränderliches Wetter in Aussicht

Die Temperaturen werden in Sant Joan weiterhin um die 30°C-Marke schwanken, mit leichtem Regen, der am Donnerstag und Freitag erwartet wird, bevor am Samstag ein mäßiger Regen einsetzt und die Temperaturen auf 26°C sinken. Der Beginn des Monats September bringt wieder 30°C mit sich, jedoch ebenfalls begleitet von leichtem Regen.

Ausblick für den 2. September – Mäßiger Regen bringt Abkühlung

Zum Abschluss der Wetterwoche steht am 2. September 2024 mäßiger Regen im Kalender, der für etwas Frische sorgt. Mit 28°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h wird die Luftfeuchtigkeit auf 44% steigen, was eine spürbare Änderung der bisher trockenen Bedingungen darstellt. Der Luftdruck sinkt auf 1011 hPa, was auf einen möglichen Wetterwechsel hindeutet.

Ob Sie Ihren Urlaub planen oder einfach nur auf dem Laufunkt bleiben möchten, diese Wettervorhersage bietet Ihnen alles, was Sie über das Wetter in Sant Joan für die nächste Woche wissen müssen. Bleiben Sie vorbereitet und genießen Sie die natürliche Schönheit von Mallorca, egal bei welchem Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:38:50. +++