Wetteraussichten für Binissalem: 7-Tage-Prognose ab dem 26. August 2024 (26.8.2024)

Wetter in Binissalem – Vorschau für die kommende Woche

Die kommenden Tage versprechen eine bunte Mischung aus Sonnenschein, leichten Regenschauern und angenehmen Sommertemperaturen in Binissalem. Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Wetterentwicklung in der malerischen Gemeinde auf Mallorca.

Sommerwetter mit leichten Regentropfen zum WochenstartSommerwetter mit leichten Regentropfen zum Wochenstart

Bereits am Montag, den 26. August 2024, dürfen sich die Einwohner und Gäste von Binissalem auf mildes Sommerwetter mit leichtem Regen einstellen. Die Temperaturen liegen dabei bei angenehmen 28 °C, ideal für Freiluftaktivitäten, solange man einen Regenschutz parat hat. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, die Luftfeuchtigkeit beträgt 43%.

Strahlender Sonnenschein und klare HimmelStrahlender Sonnenschein und klare Himmel

Der Dienstag (27.8.) und Mittwoch (28.8.) erwarten uns mit heiteren Bedingungen und einer klaren Sicht auf den azurblauen Himmel über Binissalem. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 °C. Die geringe Windgeschwindigkeit von lediglich 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit von unter 40% leisten einen Beitrag für das perfekte Urlaubswetter.

Temperatur-Highlights gegen WochenmitteTemperatur-Highlights gegen Wochenmitte

Ein absolutes Highlight erreichen wir am Donnerstag und Freitag, mit Höchsttemperaturen von 33 °C am Donnerstag und sogar 34 °C am Freitag. Klare Himmel und nur vereinzelte Wolken machen das Baden und Sonnenbaden zu einem wahren Genuss.

Niederschlag und Abkühlung zum MonatswechselNiederschlag und Abkühlung zum Monatswechsel

Das letzte Wochenende im August und der Start in den September zeigen uns ein etwas wechselhafteres Bild. Während der Samstag (31.8.) noch mit Temperaturen um die 32 °C lockt, wird etwas Regen erwartet, was aber der sommerlichen Stimmung keinen Abbruch tun sollte. Der Sonntag (1.9.) und der darauf folgende Montag (2.9.) bringen weiterhin leicht regnerische Bedingungen, halten aber das Thermometer stetig über der 30 °C-Marke.

Genießen Sie also die kommenden Tage unter der mallorquinischen Sonne, und lassen Sie sich von den gelegentlichen Regenschauern nicht die Laune verderben. Denn in Binissalem gibt es bei jedem Wetter viel zu entdecken!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:23:49. +++