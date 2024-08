Wetteraussichten für Deià: Eine Woche voller Sonne und vereinzelter Schauer (26.08.2024 - 02.09.2024)

Sonniges Wetter mit leichtem Regen im malerischen Deià

Die kommende Woche in Deià verspricht eine exquisite Mischung aus sonnigen Tagen und leichtem Regen, ideal für Bewohner und Besucher, die das warme Wetter genießen und dabei die natürliche Schönheit der Region erleben möchten. In diesem umfassenden Wetterbericht präsentieren wir Ihnen detaillierte Informationen zu Temperaturen, Niederschlagsrisiko und Windverhältnissen, die Sie in Deià erwarten können.

Wetterüberblick für Deià in der letzten Augustwoche und Anfang September

Am Montag, den 26. August 2024, erleben wir in Deià leichten Regen bei angenehmen 28°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49 Prozent, was für erfrischende Abkühlung sorgt. Währenddessen liegt der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa. Sonnenanbeter können sich auf den Sonnenaufgang um 5:12 Uhr freuen, der Tag klingt dann um 18:30 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

Auf einen klaren Himmel dürfen wir uns am Dienstag, den 27. August freuen. Mit einer Spitze von 29°C wird es ein warmer Tag. Der Wind weht leicht mit 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt mit 57 Prozent zu. Der Luftdruck fällt leicht auf 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang lassen sich bei klarem Himmel besonders genießen - sie finden nahezu ungestört um 5:13 Uhr bzw. 18:28 Uhr statt.

Die milde Wetterlage setzt sich fort mit einigen wenigen Wolken am Mittwoch, den 28. August. Auch hier erreicht das Thermometer 29°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h sehr leicht und die relative Feuchte liegt bei 51 Prozent, während der Luftdruck konstant bei 1016 hPa liegt. Der Tag beginnt um 5:14 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:27 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Mit einem klaren Himmel und angenehmen 30°C steht der Donnerstag, den 29. August ganz im Zeichen des Sommerwetters. Der Wind bleibt ebenfalls ruhig bei 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 50 Prozent. Auch der Luftdruck zeigt sich stabil mit 1017 hPa. Erwachen Sie zum Sonnenaufgang um 5:15 Uhr und lassen Sie den Tag mit dem Sonnenuntergang um 18:25 Uhr ausklingen.

Eine minimale Erhöhung der Temperaturen erwartet uns am Freitag, den 30. August, mit voraussichtlichen 31°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant niedrig, während die Luftfeuchtigkeit auf 45 Prozent sinkt und somit für eine angenehme Trockenheit sorgt. Der Luftdruck verändert sich wenig und bleibt bei 1017 hPa. Die Sonne begrüßt uns um 5:16 Uhr und verabschiedet sich um 18:24 Uhr.

Der Samstag, der 31. August, bringt leichtere Regenschauer bei Temperaturen von 29°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h unauffällig und die Luftfeuchtigkeit beträgt 53 Prozent. Der Luftdruck hält sich bei 1017 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt um 5:16 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:22 Uhr.

Am Sonntag, den 1. September, setzt sich das leicht regnerische Wetter mit 30°C fort. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51 Prozent bleibt das Wetter angenehm. Der Luftdruck fällt auf 1013 hPa. Zu erwarten sind Sonnenaufgang um 5:17 Uhr und Sonnenuntergang um 18:21 Uhr.

Den Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose bildet der Montag, der 2. September, mit weiteren leichten Regenschauern bei 30°C. Windgeschwindigkeiten bleiben moderat bei 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 57 Prozent bei einem Luftdruck von 1011 hPa. Freuen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 5:18 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:19 Uhr.

Ausblick: Wettertrends und Empfehlungen für Aktivitäten in Deià

Das Wetter in DeiàDeià ist insgesamt perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten und sorgt für ideale Bedingungen, um die malerischen Landschaften zu erkunden. Die leichten Regenschauer bringen Abkühlung und sorgen für eine willkommene Erfrischung ansonsten warmer und sonniger Tage. Urlauber und Einwohner sollten zwar einen Schirm für die sporadischen Schauer griffbereit halten, können aber dennoch das vielfältige Freizeitangebot der Region in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:27:54. +++