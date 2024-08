Wetterprognose für Campanet: 26.08.2024 bis 02.09.2024

Das aktuelle Wetter in Campanet

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner vielfältigen Seite, und auch in Campanet können sich Einwohner und Besucher auf abwechslungsreiche Tage einstellen. In der Woche vom 26. August bis zum 2. September 2024 erwarten uns in der malerischen Ortschaft Campanet sowohl sonnige Momente als auch erfrischende Regentage. Die ausführliche Wettervorhersage für Campanet finden Sie hier.

Moderater Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Der Montag, der 26. August 2024, beginnt mit moderatem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius, während der Wind mit leichten 6 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und der Luftdruck bei ordentlichen 1019 hPa. Trotz der Niederschläge verspricht die Natur in und um Campanet ein herrliches grünes Spektakel zu sein. Es empfiehlt sich, die frühe Sonnenaufgangszeit um 5:10 Uhr für einen Spaziergang im leichten Regen zu nutzen, bevor der Abend um 18:29 Uhr hereinbricht und den Tag beschließt.

Strahlender Sonnenschein und warme Tage

Ab Dienstag den 27. August 2024 erwartet uns eine Serie strahlend sonniger Tage. Mit einem klaren Himmel geht die Temperatur auf heiße 30 Grad Celsius am Dienstag hinauf und der Wind gibt sich mit nur 2 km/h äußerst sanft. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 44%. Das perfekte Strandwetter auf Mallorca lädt zu einem Badetag oder anderen Freizeitaktivitäten im Freien ein. Der Mittwoch, der 28. August, und Donnerstag, der 29. August, werden ähnlich schöne Tage mit vereinzelten Wolken, gleicher Temperatur und ebenfalls geringen Windgeschwindigkeiten sein.

Erhöhung der Temperaturen und leichte Regenschauer

Zum Ende der Woche, am Freitag, den 30. August und Samstag, den 31. August 2024, klettern die Temperaturen auf 32 Grad Celsius, und der Himmel zeigt sich mit einigen wenigen Wolken weitgehend sonnig. Die Luft wird trockener, und der Luftdruck verbleibt stabil. Einige leichte Regenschauer sind zu erwarten, die jedoch eher als willkommene Erfrischung gelten sollten und dem sommerlichen Charakter Mallorcas keinen Abbruch tun.

Ausblick auf den September - leichter Regen hält an

Der Übergang in den September hält das leichte Regenwetter aufrecht, bei weiterhin hohen Temperaturen von 32 Grad Celsius am Sonntag, den 1. September, und 31 Grad am Montag, den 2. September. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine angemessene Luftfeuchtigkeit machen auch diese Tage angenehm, während sich Urlauber und Einheimische gleichermaßen auf Sommeraktivitäten freuen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:25:25. +++