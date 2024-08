Wettervorhersage Bunyola: 7-Tage-Trend mit sommerlichen Temperaturen und gelegentlichen Niederschlägen (26.8.2024)

Die Wetteraussichten für Bunyola – Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen

Wenn Sie Ihre Tage auf Mallorca planen, sollten Sie das aktuelle Wetter in Bunyola nicht außer Acht lassen. Die sommerlichen Temperaturen laden zu verschiedensten Aktivitäten ein. Erfahren Sie, was das Wetter in Bunyola für die kommende Woche bereithält.

Wetterübersicht Bunyola: Sonne und Wolken im Gleichklang

Den Anfang der Woche macht der 26. August 2024 mit angenehmen 27°C und leichtem Regen, was für eine frische Brise in der sonst so warmen Luft sorgt. Eine leichte Brise von 5 km/h wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45% begleitet.

Der Himmel klart auf in Bunyola

Schon am 27. August zeigt sich der Himmel klar, und die Sonne wird die 27°C umso angenehmer machen. Der Wind lässt auf sanfte 3 km/h nach, und auch die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 53%. An diesem Tag können Sie das perfekte Strandwetter genießen.

Sommerliche Wärme setzt sich fort

Der Trend der sommerlichen Wärme hält auch am 28. und 29. August an, wobei die Thermometer auf bis zu 29°C klettern. Bei geringem Wind und einer angenehmen relativen Luftfeuchtigkeit können Sie idyllische Stunden im Freien verbringen. Die leichten Wolkenformationen am Himmel sorgen zudem für malerische Sonnenuntergänge.

Diese Woche in Bunyola: Schwankungen zwischen Sonne und Regen

Gegen Ende der Woche wird es etwas wärmer, mit 30°C am 30. August, bevor es am 31. August und 1. September mit kleinen Regengüssen und etwas kühleren 28°C bzw. 29°C wieder etwas abwechslungsreicher wird. Dies sind ideale Bedingungen, um die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, ohne von der Hitze übermannt zu werden.

Abschluss der Woche mit leichtem Regen

Der 2. September rundet die Woche ab, indem er mit leichten Regenschauern und etwas höherer Luftfeuchtigkeit von 52% aufwartet. Die Temperaturen bleiben dennoch angenehm bei 28°C.

Obwohl das Wetter in Bunyola einige leichte Niederschläge verspricht, bleibt die Grundstimmung sommerlich und einladend. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten mit Blick auf den Himmel, und genießen Sie das milde Klima Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:24:35. +++