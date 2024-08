Wettervorhersage Felanitx: Die kommende Woche bringt Sonne und leichte Schauer (26.8.2024)

Das Wetter in Felanitx: Ein Ausblick auf die kommende Woche

Die malerische Stadt Felanitx auf Mallorca erwartet in den nächsten Tagen eine Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Regengüssen. Dies bietet eine perfekte Gelegenheit, die vielfältigen Aktivitäten der Region zu genießen, während Sie sich auf warme und gemäßigte Wetterbedingungen freuen können.

Leichter Regen und Sonnenschein zum Wochenbeginn

Montag, 26.8.2024: Mit einem leichten Regen startet die Woche in Felanitx, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn es erwarten Sie angenehme 28°C. Die moderate Windgeschwindigkeit von 7 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 44% sorgen für ein erfrischendes Klima bei einem Luftdruck von 1018 hPa. Sonnenauf- und untergangszeiten: 05:10 Uhr bzw. 18:28 Uhr.

Klare Himmelsaussichten und wärmere Temperaturen

Dienstag ,27.8.2024, und Mittwoch, 28.8.2024: In den folgenden Tagen klärt sich der Himmel auf und bietet einen strahlend blauen Blick über Felanitx. Die Temperaturen klettern auf 29°C, ideal für ausgedehnte Erkundungstouren auf der Insel. Eine leichte Brise weht durch die Straßen und trägt bei einer Feuchtigkeit von 38%-47% zur angenehmen Atmosphäre bei.

Das Wochenende nähert sich mit konstanter Wetterlage

Donnerstag, 29.8.2024, bis Sonntag, 31.8.2024: Die klaren Himmel halten sich beständig und die Temperaturen verweilen angenehm in der Region von 29°C bis 30°C. Abgeschwächte Winde und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit ermöglichen es Ihnen, die letzten Augusttage in vollen Zügen zu genießen. Doch Vorsicht, zum Schluss des Monats zieht erneut leichter Regen auf, welcher jedoch die warmen Temperaturen kaum dämpfen wird.

Start in den September mit warmen Aussichten

Sonntag, 1.9.2024, und Montag, 2.9.2024: Der September beginnt in Felanitx mit einem überwiegend bewölkten Sonntag, gefolgt von einem Montag mit verstreuten Wolken. Die Termometer erreichen sogar 31°C, eine leichte Steigerung im Vergleich zu den Vortagen. Die Feuchtigkeitswerte bleiben moderat, ein idealer Start in den neuen Monat. Dennoch empfiehlt sich ein Blick in den Himmel, da der Luftdruck am Montag auf 1010 hPa fällt und vereinzelte Schauer nicht auszuschließen sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:29:47. +++