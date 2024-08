Wettervorhersage für Andratx (26.08.2024 bis 02.09.2024): Sonnenschein und sporadische Regenschauer

7-Tage-Wettertrend in Andratx: Sonne und leichte Regenschauer

Beginnen Sie mit Ihrer Planung für die kommende Woche in Andratx, denn das Wetter zeigt sich von seiner vielfältigen Seite. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Tagesvorhersagen und die allgemeinen Wetterbedingungen - von den Temperaturen über die Luftfeuchtigkeit bis hin zu den Windverhältnissen und dem Sonnenuntergang.

Wetteraussichten für Andratx vom 26.08.2024 bis 02.09.2024

Am Montag, den 26. August, erwarten uns vereinzelte Wolken am Himmel über Andratx, doch die Temperaturen bleiben angenehm bei etwa 27°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, während der Luftdruck auf stabile 1018 hPa kommt.

Die Nacht zum Dienstag läutet einen klaren Sternenhimmel ein, der sich über Andratx spannt. Am 27. August genießen wir einen klaren Himmel und eine Temperatur von 25°C. Der Wind beruhigt sich auf sanfte 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 62% steigt und der Druck leicht sinkt.

Mit Beginn des 28. August bleibt der Himmel klar, und die Temperatur hält sich konstant bei 26°C. Ein leichter Windzug bei ebenfalls 3 km/h verspricht angenehme Bedingungen in Andratx, die sich auch am 29. August mit gleichen Windverhältnissen fortsetzen. Allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit auf 67%, was auf einen leichten Anstieg der drückenden Hitze hindeuten könnte.

Die Tage nähern sich dem Ende des Monats und am 30. August zeigen sich erneut vereinzelte Wolken. Dieses Muster setzt sich am 31. August fort, mit einer leichten Änderung: Es wird etwas Regen bei gleichen Temperaturen geben. Die Windbedingungen bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit nahezu gleich.

Der September startet in Andratx mit leichtem Regen am 1. September und unveränderten Temperaturen, während der Luftdruck ein wenig fällt. Zum Abschluss der Woche, am 2. September, erwartet uns ein erneut klarer Himmel und die Temperatur sinkt leicht auf 26°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 64%.

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten verschieben sich langsam in Richtung Herbst, also genießen Sie die warmen Abende, solange sie noch da sind. Möglicherweise ist es auch eine gute Zeit, um die abendlichen Farbenspiele am Himmel von Andratx zu bewundern, die sich zwischen 18:21 Uhr und 18:20 Uhr ereignen.

Fazit: Wetter an der Westküste Mallorcas

Sonnenschein mit sporadischen Regenschauern und milden Windbedingungen bestimmen die Wetterlage in Andratx für die kommende Woche. Ob Sie planen, die malerischen Strände zu besuchen, in den Bergen zu wandern oder einfach nur die kulturellen Leckerbissen der Stadt zu genießen - das Wetter scheint Sie nicht im Stich zu lassen.

Wetterdaten auf einen Blick:

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.8.2024, 01:22:00. +++