Wettervorhersage Sóller: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer in Mallorcas idyllischem Tal (26.08.2024 bis 02.09.2024)

Aktuelle Wettertrends und 7-Tage Prognose für Sóller

Im Herzen Mallorcas erwartet Besucher und Einheimische von Sóller eine Woche gemischt mit strahlendem Sonnenschein und leichten Regengüssen. Ein genauer Blick auf die Wettervorhersage zeigt angenehm warme Temperaturen, die das Freiluft-Genießen auch gegen Ende des Sommers versprechen.

Wetterübersicht für Sóller: Sonne pur und gelegentliche Erfrischung

Zum Start in die Woche, am Montag, den 26.08.2024, dürfen wir uns trotz vereinzelter Regentropfen über eine Höchsttemperatur von 28°C freuen. Die gemäßigte Brise von 5 km/h versüßt den Tag ohne große Hitzeentwicklung, ideal für Ausflüge in die Umgebung.

Der Himmel klart auf: Sonnige Perspektiven für Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag, den 27.08.2024, präsentiert sich die Sonne in voller Pracht unter einem klaren Himmel, bei Höchsttemperaturen von 29°C - perfekt für einen Tag am Strand. Weiter aufwärts geht es am Mittwoch mit sommerlichen 30°C und kaum einer Wolke am Himmel.

Spitzenwerte der Woche: Hochsommer in Sóller

Der Donnerstag und Freitag stehen ganz im Zeichen des Hochsommers: Eine Maximaltemperatur von 31°C verspricht puren Sonnengenuss. Sanfte Lüftchen und niedrige Luftfeuchtigkeit verstärken das Wohlfühlklima.

Wetterausklang mit Nässe: Die letzten Augusttage

Das letzte Augustwochenende hält für uns Wechselhaftigkeit bereit. Der Samstag und Sonntag bringen beides: sonnige Momente und gelegentliche leichte Regengüsse bei weiterhin hohen Temperaturen um 30°C. Es gewährleistet ein angenehmes Klima zum Abschluss des Monats.

Auch der Start in den September am Montag, den 02.09.2024, wird von leichtem Regen begleitet, doch mit 30°C bleibt es vorerst bei sommerlichem Flair.

Genießen Sie Sóllers Wettervielfalt - von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonnenaufgänge und -untergänge in Sóller sind spektakulär: Beginnend mit einem frühen Sonnenaufgang um 5:11 Uhr am Montag und einem allmählichen späteren Sonnenuntergang bis 18:19 Uhr am folgenden Montag, bieten sich viele Gelegenheiten, die malerische Landschaft in unterschiedlichem Licht zu erleben.

