Das Wetter in Felanitx: Sonne pur und leichte Brisen erwarten Mallorca-Besucher (27.8.2024)

Wetteraussichten für Felanitx in der letzten Augustwoche und den Start in den September

Wenn Sie Ihre Tage in Felanitx verbringen, erwartet Sie ein sommerliches Paradies auf Mallorca. In der letzten Augustwoche und dem Beginn des Septembers werden Sie von blauem Himmel und angenehmer Brise in der idyllischen Gemeinde begrüßt.

Sonne satt und leichte Brisen in der nächsten Woche

Am Dienstag, dem 27. August 2024, starten wir mit klarem Himmel und hohen Temperaturen um die 29°C in den Tag. Eine leichte Brise mit 5 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung, und die relative Luftfeuchtigkeit von 36% verspricht ein angenehmes Klima für alle Outdoor-Aktivitäten. Mit einem Luftdruck von 1016 hPa steht uns ein stabiles Wetter bevor.

Mit wenigen Wolken geht es am Mittwoch weiter, bei gleichbleibenden 29°C und leicht reduzierter Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h. Die Humidity steigt leicht auf 46%, was das Wettergefühl ein wenig feuchter gestalten könnte.

Der Donnerstag verzaubert erneut mit klarem Himmel und einer sanften Brise von 6 km/h. Genießen Sie die 29°C und fühlen Sie sich frei, Ihre Sommerkleidung in vollen Zügen zu tragen, denn die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%.

Am Freitag ist das Wetter mit gedeckten Wolken etwas bedeckter, doch die Temperaturen halten sich konstant bei 29°C. Der Wind bewegt sich weiterhin sanft mit 6 km/h durch die Landschaft von Felanitx.

Leichter Regen wird am Samstag bei 30°C erwartet, was willkommene Abkühlung verspricht. Mit unveränderter Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit von 48% bleibt das Wetter annehmlich, selbst wenn einzelne Regentropfen fallen sollten.

Der Sonntag bringt bei 27°C weitere leichte Regenfälle und erhöhter Luftfeuchtigkeit von 65%, was die Atmosphäre ein wenig dichter erscheinen lässt. Jedoch wird der Luftdruck minimal auf 1014 hPa sinken.

Zum Start in den neuen Monat zeigt sich Felanitx am Montag mit überzogenem Himmel bei 31°C, jedoch ohne Niederschlag. Der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück, während sich die Luftfeuchtigkeit bei 50% stabilisiert.

Der Dienstag begrüßt uns dann wieder mit klarem Himmel und einer leichten Brise, perfekt für jede Form von Urlaubsaktivität auf Mallorca.

Den Sonnenunter- und aufgang können Sie in Felanitx von 5:11 bzw. 18:26 Uhr am Dienstag bis zu 5:17 bzw. 18:15 Uhr am darauffolgenden Dienstag genießen.

Schlussfolgerung: Ein Traum für Urlauber und Sonnenanbeter

Die Wettervorhersage für Felanitx zeigt eindeutig: Die nächsten Tage auf Mallorca werden sonnig, warm und größtenteils trocken. Die leichte Brise macht es einfach, sich zu entspannen und die traumhafte Umgebung zu genießen. Packen Sie Ihre Sommergarderobe und freuen Sie sich auf eine herrliche Zeit auf der schönen Insel Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:29:52. +++