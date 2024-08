Exklusive Wettervorhersage für Pollença: Klare Himmel und leichte Sommerregen vom 27. August bis 3. September 2024 (27.8.2024)

Der Spätsommer in Pollença: Sonnige Tage mit gelegentlichen leichten Regenschauern

Bereiten Sie sich vor auf eine Woche voller strahlender Sonnenscheintage und angenehmem Sommerwetter in Pollença. Wir bieten Ihnen eine detaillierte Prognose für die kommende Woche, die Sie bei der Planung Ihrer Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca unterstützt.

Die sonnige Aussicht für Dienstag, den 27. August 2024

Am Dienstag erfreut Pollença sich an klarem Himmel und Temperaturen, die bei angenehmen 28°C liegen. Mit einem leichten Wind von nur 4 km/h ist es die perfekte Gelegenheit, die Strände zu genießen oder durch die pittoresken Straßen zu bummeln, ohne die Sorge von intensiven Winden.

Mi, 28. August: Ein Hauch von Wolken am sonst klaren Himmel

Am Mittwoch setzt sich das hervorragende Wetter fort, mit nur einigen wenigen Wolken, die über den Himmel ziehen. Die maximal erwartete Temperatur bleibt konstant bei 28°C, während der Wind leicht auf 6 km/h ansteigt und für eine frische Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei gemäßigten 56%, was zu einem angenehmen Klima beiträgt.

Die Wetteraussichten für Donnerstag und Freitag

Der Donnerstag hält weiterhin klare Himmel für uns bereit, wobei die Temperatur leicht auf 27°C fällt, was aber kaum einen Unterschied zur bisherigen Woche macht. Der Freitag bringt eine geringfügige Wetteränderung; es ziehen dichte Wolken auf, und die Temperaturen steigen leicht auf 29°C. Dennoch ist der Tag perfekt, um die natürliche Schönheit Pollenças zu erkunden.

Ein Wochenende mit leichtem Regen: 31. August bis 1. September

Am 31. August und 1. September erwartet uns ein Wetterumschwung. Die Temperatur erreicht ein hochsommerliches Niveau von 30°C, allerdings wird dieser Samstag und Sonntag von leichtem Regen begleitet. Eine ideale Gelegenheit, um Kulturveranstaltungen im Innenbereich zu besuchen oder einfach zu entspannen und das Rauschen des Regens zu genießen.

Spätsommerfreuden am Montag und Dienstag

Der leichte Regen lässt zum Start in die neue Woche nach, und am 2. September zeigt uns Pollença einmal mehr seine freundliche Seite mit einer maximalen Temperatur von 30°C und weiterhin leichten Nieselregen. Doch schon am 3. September erwarten uns wieder klare Himmel und ein angenehmer Wind, der das perfekte Wetter für Aktivitäten an der frischen Luft darstellt.

Planen Sie Ihre Woche im Voraus und nutze Sie jede Gelegenheit, die Pollença Ihnen in Sachen Wetter zu bieten hat. Ob Sie nun die Wärme beim Sonnenbaden genießen oder die Abkühlung eines Sommerregens willkommen heißen – das Wetter in Pollença bleibt freundlich und einladend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:36:33. +++