Ideales Sommerwetter in Santa Maria del Camí: Eine sonnige Woche erwartet Mallorca (27.8.2024)

Sonnige Aussichten in Santa Maria del Camí: Wetterbericht für den 27.08.2024 bis 03.09.2024

Die malerische Stadt Santa Maria del Camí auf Mallorca bereitet sich auf eine glanzvolle Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen vor. Ein strahlend blauer Himmel und angenehmer Sommerwind laden Einwohner und Urlauber gleichermaßen zum Verweilen unter der wärmenden mediterranen Sonne ein.

Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Beginnend mit dem 27.08.2024, zeigt sich das Wetter in Santa Maria del Camí von seiner besten Seite. Das Thermometer klettert auf angenehme 30°C, und bei einem leichten Wind von gerade einmal 3 km/h sind die Bedingungen ideal für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1016 hPa dürfen sich die Besucher über einen klaren Himmel freuen. Der Sonnenuntergang um 18:28 Uhr rundet den Tag perfekt ab.

Am 28. und 29. August setzt sich das prächtige Wetter nahtlos fort. Noch immer bei einer Temperatur von 30°C, die am 29. sogar auf 31°C steigt, ist es an diesen Tagen ein reines Vergnügen, die idyllischen Landschaften Mallorcas zu erkunden. An beiden Tagen erwacht die Stadt im Morgengrauen um circa 5:13 Uhr respektive 5:14 Uhr und bietet somit ausreichend Zeit für Erkundungen in und um Santa Maria del Camí.

Wetterumschwung zum Monatsende

Der 30. August leitet mit seinem überzogenen Wolkenhimmel einen kleinen Wetterumschwung ein. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 32°C beständig hoch, und der Wind weht sanft mit 4 km/h.

Am 31. August dürfen sich die Bewohner Santa Maria del Camís auf etwas Abkühlung einstellen: leichter Regen wird erwartet, und das Quecksilber erreicht mit 34°C seinen Höhepunkt der Woche. Dennoch sorgt der geringfügige Luftdruckabfall auf 1014 hPa für eine leichte Befreiung.

Zu Beginn des September bleibt es bei den warmen Temperaturen, doch der 1. und 2. September bringen mit leichtem Regen und gebrochenen Wolken etwas mehr Abwechslung in den blauen Himmel von Santa Maria del Camí.

Ein strahlender Abschluss

Die Woche schließt ebenso, wie sie begonnen hat: Mit einem klaren blauen Himmel am 3. September und Temperaturen um die 34°C. Ein idealer Tag, um noch einmal alle Vorzüge der Sommerzeit auszukosten, bevor sich die Saison dem Ende zuneigt.

Genießen Sie das idyllische Wetter, erfreuen Sie sich an den sonnenverwöhnten Tagen und nutzen Sie die Gelegenheit, Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:39:24. +++