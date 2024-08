Sóller Wettervorhersage (27.08.24 bis 03.09.24): Sonnenschein und leichte Regenfälle

Sonniges Wetter dominiert die Woche in Sóller

Strahlender Sonnenschein und unwiderstehlich warme Temperaturen schmücken das Wetter in SóllerSóller nahezu die gesamte Woche. Sofern Petrus es gut meint, genießen Einheimische und Besucher die tägliche Dosis Vitamin D. Die Wettervorhersage für Sóller vom 27. August bis zum 3. September 2024 offenbart überwiegend heiteren Himmel mit einigen Leichtigkeiten in Form von Wolken und Schauern gegen Ende der Woche.

Die Wetterdetails für Sóller im Verlauf der nächsten Tage

Dienstag, 27.08.2024: Ein klarer Himmel empfängt uns mit einer gemütlichen Temperatur von 29°C. Eine sanfte Brise weht mit nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 56%, während der Luftdruck stabile 1016 hPa aufweist. Sonnenaufgang um 5:12 Uhr und Sonnenuntergang um 18:28 Uhr.

Mittwoch, 28.08.2024: Die Quecksilbersäule klettert auf 30°C unter einem ungetrübten Himmel. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft bei 2 km/h. Erwartet wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 52%. Ein perfekter Tag, um die Seele im Freien baumeln zu lassen. Das malerische Sonnenauf- und -untergangsschauspiel beginnt um 5:13 Uhr bzw. endet um 18:27 Uhr.

Donnerstag, 29.08.2024: Mit 31°C unter einem wolkenlosen Himmel kann man sich auf weitere Sonnenstunden freuen. Frischer Wind bleibt aus, nur leichte Lüftchen von 2 km/h. Die Trockenheit nimmt mit einer Luftfeuchtigkeit von 44% weiter zu.

Freitag, 30.08.2024: Zwar zeigt sich das Wetter etwas bedeckter, doch die Temperaturen halten sich hartnäckig bei 31°C. Wind und Luftfeuchtigkeit verändern sich kaum. Werden diese wolkigen Aussichten Regen bringen?

Samstag, 31.08.2024: Die Spekulationen bewahrheiten sich: leichter Regen wird erwartet bei einer leicht erhöhten Temperatur von 33°C. Die Frische des Regens wird durch geringfügigen Wind bei 3 km/h begleitet, womit Erfrischung winkt.

Sonntag, 01.09.2024: Das sommerliche Klima nimmt eine kurze Pause mit weiteren leichten Regenschauern und 31°C. Der Wind hält sich weiterhin dezent im Hintergrund. Ein guter Tag für Indoor-Aktivitäten.

Montag, 02.09.2024: Am letzten Montag des meteorologischen Sommers geben sich zerbrochene Wolkenfelder die Ehre und kündigen mit 31°C eine weiterhin warme Atmosphäre an.

Dienstag, 03.09.2024: Der kristallklare Himmel kehrt zurück und lässt die Temperaturen noch einmal auf sommerliche 32°C ansteigen, bevor wir uns langsam dem Herbst zuwenden.

Wochenübersicht: Perfektes Sommerende in Sóller

Zusammenfassend beschert das Wetter in Sóller Bewohnern und Inselgästen eine fast durchgängig sonnige Woche, die sich lediglich gegen Ende durch zwei Tage leichten Regens abkühlt. Die Temperaturen bleiben beständig warm mit Werten von 29°C bis 33°C, was ideale Verhältnisse für diverse Sommeraktivitäten darstellt. Eine ausgezeichnete Woche, um das freundliche Klima Mallorcas in vollen Zügen zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:42:08. +++