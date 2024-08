Sonnig mit Chancen auf Regen: Das Calvià-Wetter der kommenden Woche (27.08.2024 bis 03.09.2024)

Wetteraussichten für Calvià: Eine Woche zwischen Sonnenschein und erfrischendem Regen

Während sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt, bietet Calvià auch in der letzten Augustwoche und dem Übergang in den September ein angenehmes mediterranes Klima. Die Insel Mallorca, bekannt für ihre malerischen Strände und lebensfrohen Ortschaften, präsentiert sich für Einheimische und Urlauber erneut von einer abwechslungsreichen Seite. In diesem Artikel geben wir einen detaillierten Überblick über das Wetter für Calvià für die Tage vom 27. August bis zum 3. September 2024.

Strahlende Sonne bei sommerlichen Temperaturen

Die Woche startet mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die angenehme 27°C erreichen. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um die 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei durchschnittlich 52% bis 57% liegt. Der Luftdruck verharrt stabil bei etwa 1016 hPa, und der Sonnenaufgang und -untergang malen wunderschöne Szenarien am Himmel von Calvià. Heitere Sommertage erwarten Besucher und Bewohner gleichermaßen am 27. und 28. August 2024, wobei die Sonne ungestört von Morgendämmerung bis Abendrot das Zepter in der Hand hält.

Kleine Wetterkapriolen zum Monatsende

Am 30. August tauchen über Calvià dann überzogen Wolken auf, doch die Temperaturen klettern weiter auf bis zu 29°C. Eine warme Brise bleibt den Gästen der Insel treu. Das Ende der Monate August hält eine kleine Überraschung bereit: leichter Regen zeichnet sich für den 31. August ab, was den Urlaubern eine willkommene Abkühlung und den Einheimischen eine Atempause von der Hitze bringt. Dennoch bleibt das Quecksilber mit 30°C auf sommerlichem Niveau, und die Winde nehmen leicht zu auf 6 km/h.

Erfrischende Regentropfen und wolkige Perspektiven

Der September beginnt mit weiterhin hohen Temperaturen von 28°C, allerdings können sich Reisende und Einheimische am 1. September auf weitere leichte Niederschläge freuen, die für eine Erfrischung sorgen und die Naturlandschaft der Insel wunderbar aufblühen lassen. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an auf bis zu 59%.

Mit Beginn der neuen Woche kündigen sich am 2. September aufgelockerte Wolkenfelder an, und die Temperaturen verweilen bei angenehmen 28°C. Am 3. September kehrt der Sommer dann zurück nach Calvià und präsentiert sich erneut mit klarem Himmel und Höchstwerten von 29°C.

Fazit: Eine Woche voller angenehmer Überraschungen

Zusammengefasst erwartet die Bewohner und Gäste von Calvià eine angenehme letzte Augustwoche und ein gelungener Start in den September. Die Tage sind geprägt von Sonnenschein, mit kleinen versöhnlichen Regenschauern, die für Abkühlung und einen erholsamen Rhythmus sorgen. Wer die Insel Mallorca in ihrer sommerlichen Pracht erleben möchte, findet in dieser Zeit ideale Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:25:24. +++