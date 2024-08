Sonnige Aussichten in Palma: Temperaturen steigen bis zu 32°C für die letzte Augustwoche 2024 (27.8.2024)

Strahlendes Wetter in Palma – Einblick in die Wettervorhersage vom 27.08. bis zum 03.09.2024

Die Sommerhitze bleibt uns in Palma treu. Mit einem stabilen Hochdruckgebiet über den Balearen können Einheimische und Urlauber gleichermaßen den spätsommerlichen Sonnenschein genießen. Wir werfen einen Blick auf die Temperaturentwicklung und die erwarteten Wetterphänomene über die nächsten sieben Tage.

Heiterer Start in die Woche mit milden Abendbrisen

Am Dienstag, den 27.08.2024, begrüßt der Tag alle Frühaufsteher mit einem weiten klaren Himmel und einer angenehmen Morgenstimmung. Die Temperaturen starten bei komfortablen 28°C, was ideale Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten bietet. Im Laufe des Tages erwarten wir eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 4 km/h, wobei die Luftfeuchtigkeit etwa 47% beträgt – perfekt für einen ausgedehnten Bummel durch die Altstadt oder eine entspannte Zeit am Strand.

Weiterhin klare Sicht bei anhaltenden sommerlichen Temperaturen

Mit Mittwoch, den 28.08., und Donnerstag, den 29.08., setzt sich das sonnige Wetter fort. Die hohen Temperaturen steigen sogar leicht an und erreichen Spitzenwerte bis 30°C. Die Sonne erstrahlt erneut in voller Pracht, während die Abendbrisen und die leichte Luftfeuchtigkeit einen angenehmen Ausgleich darstellen, um die höheren Temperaturen gut zu meistern.

Kurze Abkühlung mit bedecktem Himmel am Freitag

Der Freitag, der 30.08., bringt eine leichte Wetteränderung mit sich. Wir rechnen mit mehr Bewölkung und einer kleinen Steigerung der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h. Dies könnte für eine angenehme Abkühlung sorgen und bietet eine gute Gelegenheit für all diejenigen, die der direkten Sonnenstrahlung entfliehen wollen.

Erfrischender Niederschlag zum Monatsende

Das Wochenende startet etwas nasser. Für Samstag, den 31.08., ist leichter Regen vorhergesagt, der jedoch bei hohen Temperaturen von bis zu 32°C als erfrischende Abwechslung wahrgenommen werden dürfte. Es könnte also ein idealer Tag für den Besuch eines der zahlreichen Museen oder historischen Gebäude Palmas sein.

Weiterer Regen und gemäßigte Brisen im September

Am Sonntag, den 01.09., setzt sich der leichte Regen fort und die Natur kann sich bei einer Luftfeuchtigkeit von 47% und mäßigem Wind erholen. Die Temperaturen bleiben mit einer Höchstmarke von 31°C weiterhin im warmen Bereich.

Ausblick auf die erste Septemberwoche

Die neue Woche beginnt mit einem Wechsel zu teils bewölktem Himmel am Montag (02.09.), bevor der Dienstag (03.09.) wieder klaren Himmel verspricht. Die Temperaturen pendeln sich zu Wochenbeginn um angenehme 30°C bis 32°C ein und klingen mit herrlich sonnigem Wetter aus.03.09.)klaren Himmel30°C bis 32°C

Fazit zum Wetter in Palma

Alles in allem erwartet Einwohner und Besucher eine Woche voller Sonnenstunden und sommerlicher Wärme in Palma. Lediglich am Wochenende könnte ein wenig Regen für Abkühlung sorgen. Nutzen Sie also die Gelegenheit, um die zahlreichen Facetten der Stadt unter freiem Himmel zu genießen – beim Flanieren durch die Gassen, beim Sonnenbaden oder bei kulturellen Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:35:45. +++