Sonniges Hochsommer-Wetter in Marratxí: Die Wetterprognose für die letzte Augustwoche 2024 (27.8.2024)

Ende August in Marratxí: Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen

Während der Hochsommer auf der wunderschönen Insel Mallorca seinen Höhepunkt erreicht, erfreut sich die Gemeinde Marratxí einer Reihe von sonnendurchfluteten Tagen. Der klare Himmel und die für diese Jahreszeit typischen hohen Temperaturen laden sowohl Einheimische als auch Touristen ein, das Beste aus den spätsommerlichen Tagen zu machen. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was das Wetter in Marratxí in der letzten Augustwoche für uns bereithält.

Zuverlässige Sonne und angenehme Brisen ab dem 27. August 2024

Der Dienstag, 27. August 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Die leichte Brise mit 4 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 46% versprechen einen idealen Tag für Outdoor-Aktivitäten. Der Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:28 Uhr bieten einen langen Tag voller Licht und Freude.

Anhaltendes Sommerwetter mit leichtem Temperaturanstieg

Der Mittwoch setzt den Trend fort und präsentiert sich ebenso mit einem klaren Himmel und einer minimalen Steigerung der Maximaltemperatur auf 30°C. Die Abende in Marratxí laden zu gemütlichen Spaziergängen ein, da der Sonnenuntergang am 28. August um 18:26 Uhr stattfindet.

Steigende Temperaturen gegen Ende der Woche

Mit einem stetigen Temperaturanstieg erreicht der Donnerstag bereits 31°C, während sich der Freitag sogar auf 32°C erwärmt, begleitet von überzogenen Wolken. Dennoch bleibt das Wetter angenehm und der Wind moderat.

Kurze Regenschauer als frische Abwechslung

Am 31. August und 1. September 2024 dürfen sich die Bewohner Marratxís auf eine kleine Erfrischung einstellen. Leichter Regen wird die sonst so sonnigen Tage auflockern, was die Erde abkühlen und für eine frische Brise sorgen wird. Die Temperaturen bleiben trotz der Regenschauer hoch, und erwarten uns am Samstag mit 34°C, gefolgt von 32°C am Sonntag.

Bewölkte Aussichten zu Beginn des Septembers

Die neue Woche fängt mit wechselhaftem Wetter an: Am 2. September zeigt sich der Himmel über Marratxí von zerbrochenen Wolken durchzogen, jedoch ohne Regen, bei weiterhin warmen 32°C. Ein richtiger Herbsttag lässt auf sich warten, denn der 3. September verspricht wieder klaren Himmel und erneut ansteigende Temperaturen bis zu 34°C.

Die letzte Augustwoche und der Anfang September bieten somit ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, um die traumhaften Strände, das kulturelle Angebot und die kulinarischen Genüsse Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, während das Wetter in Marratxí beständig und großzügig mitspielt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:34:16. +++