Strahlender Sonnenschein und klare Himmel: Die Wetterwoche in Ses Salines auf Mallorca (27.8.2024)

Sonniges Wetter erwartet Ses Salines in der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers

Mit einem strahlend blauen Himmel über Ses Salines starten die Einwohner und Besucher Mallorcas in die letzte Augustwoche. Die kleinen Wolkenformationen, die selbst in den heißesten Monaten für eine kurze Erfrischung sorgten, weichen langsam zurück und enthüllen pittoreske Sonnenauf- und -untergänge.

Am Dienstag, dem 27. August 2024, werden Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius erwartet. Die idyllische Klarheit des Himmels begleitet einen milden Wind von nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 46 Prozent liegt. Der Sonnenaufgang ist für 5:12 Uhr angesagt, während die Sonne um 18:26 Uhr untergeht, wobei sich die Hitze des Sommers allmählich zu verabschieden scheint.

Eine konstante Brise erfrischt die lauen Abende

Der Mittwoch und Donnerstag (28. und 29. August) präsentieren sich mit gleichen Temperaturen um die 28 Grad Celsius und einer leichten Brise von bis zu 7 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent bleibt das Wetter angenehm, ohne die Schwüle manch anderer Sommertage.

Während die Ses SalinesSes Salines-Bewohner die Tage im Freien genießen können, sollten sie sich auf leichte Veränderungen am Himmel einstellen. Die Wolkendecke zieht am Freitag, dem 30. August, ein, was auf eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit bis auf 61 Prozent hinweist, wenngleich die Temperaturen mit 28 Grad Celsius weiterhin sommerlich bleiben.

Leichte Regenschauer kündigen den Start in den September an

Den Abschluss der Woche markiert der Samstag, der 31. August, mit leichtem Regen und einer kleinen Erhöhung der Temperatur auf 29 Grad Celsius. Der Wind zeigt sich beständig und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 58 Prozent.

Die Bewohner Ses Salines und Urlauber dürfen sich auf eine anhaltend warme Periode einstellen, denn auch zu Beginn des Septembers erwartet die Region überwiegend bewölkte Tage, wobei sich die Temperaturen um die 27 bis 29 Grad Celsius bewegen werden. Dies verschafft sowohl Erholungssuchenden als auch Aktivurlaubern optimale Bedingungen für ihre Unternehmungen.

Am Sonntag, den 1. September, und den folgenden Tagen, spiegelt eine leichte Bewölkung das sanfte Einfärben des Frühherbstes wider, während die Temperaturen und die Windverhältnisse ein stabiles, angenehmes Klima versprechen.

Fazit der Woche: Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten

Zusammengefasst bietet die Woche vom 27. August bis zum 3. September 2024 ein beinahe perfektes Ferienwetter für alle, die die schönen Seiten von Mallorcas Süden genießen möchten. Die Wettervorhersage für Ses Salines verheißt sonnige Tage mit milden Winden, mäßiger Luftfeuchtigkeit und einer leichten Abkühlung durch gelegentlichen Regen.

Die Einheimischen wie auch Touristen können die klaren Nächte für romantische Spaziergänge am Strand nutzen oder bei einem Glas mallorquinischen Weins auf der Terrasse lokale Köstlichkeiten genießen, während sie den Tag mit einem atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang ausklingen lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:41:02. +++