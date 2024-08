Wetter in Búger (27.08.2024 bis 03.09.2024): Prognose und Entwicklung der kommenden Woche

Ausblick auf das Wetter in Búger für die kommende Woche

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen in Búger. Mit klarem Himmel und nur gelegentlicher Bewölkung bietet Mallorcas malerische Ortschaft Búger das perfekte Wetter für Ausflüge in die Natur oder entspannte Tage am Strand. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für die nächsten sieben Tage.

Die aktuelle Wetterlage in Búger

Die aktuelle Wetterlage in Búger Den Auftakt der Wetterwoche macht der Dienstag, 27. August 2024, mit einem klaren Himmelszelt. Tagsüber erreichen die Temperaturen sommerliche 31°C, begleitet von einer leichten Brise und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40%. Der Luftdruck ist stabil bei 1016 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Búger zeichnen den Himmel jeweils um 05:11 Uhr und um 18:27 Uhr.

Leichte Bewölkung und weiterhin warm

Leichte Bewölkung und weiterhin warm Am Mittwoch, 28. August 2024, zeigt sich das Wetter in Búger von einer ähnlich sommerlichen Seite: Mit wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von 31°C bleibt es angenehm. Der Wind weht leicht mit 4 km/h, während die Feuchtigkeit geringfügig auf 41% ansteigt.

Konstantes Sommerwetter mit leichten Schwankungen

Konstantes Sommerwetter mit leichten Schwankungen Der Donnerstag begrüßt uns ebenfalls mit einem klaren Himmel, wobei das Thermometer auf 30°C sinkt. Die leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 43% sind zu verzeichnen. Auch der Luftdruck bleibt konstant.

Über den weiteren Verlauf der Woche, von Freitag bis zum darauffolgenden Montag, behalten wir grundsätzlich hohe Temperaturen im Bereich von 31°C bis 33°C. Den Freitag und das Wochenende zieren gelegentlicher leichter Regen und eine frische Brise. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, bleibt aber im Großen und Ganzen stabil.

Erfrischende Regenschauer zum Wochenende

Erfrischende Regenschauer zum Wochenende Das Wochenende in Búger beginnt mit leichten Regenfällen, die jedoch mit Höchsttemperaturen von 32°C bis 33°C das Freizeitvergnügen nicht trüben sollten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist gering, sodass Sie problemlos Ihre Outdoor-Aktivitäten planen können.

Start in den September mit klarem Himmel

Start in den September mit klarem Himmel Der Montag, 3. September 2024, kündigt sich mit klarem Himmel und wiederkehrenden sommerlichen 33°C an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 36%, was den Start in den neuen Monat besonders angenehm macht.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche in Búger

Zusammenfasend können wir uns auf eine stabile Sommerwoche in Búger freuen, mit viel Sonne und leichten Regenschauern zum Ende. Die perfekte Gelegenheit, die Insel Mallorca in ihrem sommerlichen Glanz zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:24:24. +++