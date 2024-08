Wetter in Vilafranca de Bonany: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer für die letzte Augustwoche 2024 (27.8.2024)

Das Wetter in Vilafranca de Bonany zum Ende des Sommers

Die letzte Augustwoche in Vilafranca de Bonany hält, was der Sommer auf Mallorca verspricht: warme Temperaturen und viel Sonnenschein. Die Bürger und Besucher der Region dürfen sich auf angenehme Tage bereitmachen, die von klarem Himmel und nur wenig Wolken geprägt sind.

Wettertrends und Temperaturen

Am Dienstag, den 27. August 2024, erwartet uns in Vilafranca de Bonany ein nahezu perfekter Sommertag. Mit Höchsttemperaturen von ca. 30°C und einem wolkenlosen Himmel können Freizeitaktivitäten im Freien voll und ganz genossen werden. Der Wind weht leicht mit etwa 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 34% liegt.

Der 28. August zeigt sich mit einigen wenigen Wolken am Himmel und gleichermaßen hohen Temperaturen von rund 30°C, begleitet von einer angenehmen Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 42%.

Die klare Sicht setzt sich auch am 29. August fort, wobei das Thermometer auf 29°C fällt. Der Wind nimmt leicht zu und weht mit bis zu 6 km/h. Höhere Luftfeuchtigkeit von 43% und Druckverhältnisse von 1016 hPa sind ebenfalls zu erwarten.

Am 30. August wird der Himmel von dichteren Wolken bedeckt sein, dennoch bleibt das Thermometer stabil bei 29°C. Eine leichte Brise und erhöhte Luftfeuchtigkeit von 46% sorgen für ein schwüles Klima.

Leichter Regen zieht am 31. August auf, was die Temperaturen aber nicht davon abhält, sich auf sommerliche 31°C zu erwärmen. Mit einem Wind von 6 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 40% verspricht dieser Tag eine willkommene Abkühlung.

Der Beginn des Septembers hält ebenfalls Regen bereit. Am 1. September werden bei 28°C leichte Regenschauer die Region erfrischen und die Luftfeuchtigkeit auf 53% ansteigen lassen.

Die erste Septemberwoche startet mit wechselhaften 32°C und einem Himmel, der von zerstreuten Wolken bedeckt ist. Mit einem sanften Wind und behaglichen 42% Luftfeuchtigkeit verspricht der 2. September ein angenehmes Klima für alle Unternehmungen.

Den Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose bildet der 3. September mit klarer Sicht und sommerlichen 31°C, ideal für die letzten Sommeraktivitäten bevor der Herbst Einzug hält.

Sonnenstunden in Vilafranca de Bonany

Die Sonne wird in dieser Woche ihre Strahlen frühmorgens auf Vilafranca de Bonany werfen, mit Sonnenaufgangszeiten, die sich von 5:11 am 27. August bis 5:18 am 3. September erstrecken. Das helle Tageslicht wird am Abend mit Sonnenuntergängen zwischen 18:26 und 18:16 beendet, was reichlich Zeit für lange Tage im Freien gewährt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:43:19. +++