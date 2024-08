Wettertrend Capdepera: Sonnige Aussichten mit leichten Schauern Ende August 2024 (27.8.2024)

Aktuelle Wetterlage in Capdepera: Sonne pur und leichte Regentendenzen

Wer sich Ende August auf Mallorca, insbesondere in der idyllischen Gemeinde CapdeperaCapdepera, aufhält, kann sich auf angenehm-warme Tage einstellen. Die Wettervorhersage voraussagt für die letzte Augustwoche und den Start in den September größtenteils heiteres Wetter mit gelegentlichen Regenschauern.

Sonnenanbeter aufgepasst: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Am 27. August 2024 erwacht Capdepera unter einem klaren Himmel. Mit Temperaturen um die 26°C und einer leichten Brise von nur 3 km/h ist der Tag ideal für Strandausflüge oder Erkundungstouren. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, bei einem Luftdruck von 1016 hPa.

Ein Hauch von Wolken am Mittwoch

Der 28. August begrüßt die Besucher Mallorcas mit ein paar vorbeiziehenden Wolken. Die Temperatur pendelt sich auf behagliche 25°C ein, während der Wind leicht auf 4 km/h anzieht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% und konstantem Luftdruck bleibt das Wetter stabil und günstig für lange Abende im Freien.

Die folgenden Tage bleiben im Zeichen klarer Himmel, nur um am 30. und 31. August 2024 von dichteren Wolken verdeckt zu werden. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen am 31. August sogar sommerliche 27°C. Der Wind bewegt sich moderat zwischen 5 und 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit nähert sich dem 70%-Bereich, was zusammen mit dem leicht sinkenden Luftdruck auf mögliche kleinere Regenschauer hinweist.

Beginn des Septembers: Sommerwetter mit feuchteren Akzenten

Zu Beginn des Septembers wird das entspannte Wetterbild von Capdepera durch leichten Regen verändert. Am 1. und 2. September zeigt sich der Sommer von seiner sanfteren Seite mit Niederschlägen und Temperaturen um 26°C bis 28°C. Diese kurze, regnerische Phase ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn bereits am 3. September zeigt sich wieder der klare Himmel über Capdepera.

Sonnenuntergänge und Tageslänge in Capdepera

Für Fotografen und Romantiker bieten sich Ende August besonders eindrucksvolle Sonnenuntergänge. Beginnend mit dem 27. August um 18:25 Uhr, verkürzt sich die Tageslänge kontinuierlich bis zum 3. September, wo die Sonne um 18:14 Uhr untergeht. Der Sonnenaufgang verschiebt sich geringfügig von 5:10 Uhr auf 5:16 Uhr über den beobachteten Zeitraum.

Vergessen Sie Ihre Strandtücher und Sonnenbrille nicht, denn Capdepera ist bereit, Ihnen unvergessliche Spätsommertage zu schenken - ganz gleich, ob Sie die Wärme der Sonne genießen wollen oder sich in der Frische eines leichten Inselregens erfrischen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.8.2024, 01:26:44. +++