Aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage für Consell, Mallorca (28.8.2024)

Das Wetter in Consell: Sonniges Gemüt mit gelegentlichen Niederschlägen

Während der Hochsaison auf Mallorca bietet das Wetter in Consell eine perfekte Mischung aus Sonnenschein und kurzen, erfrischenden Regenmomenten. Mit dem spätsommerlichen Klima stehen in den kommenden Tagen angenehme Temperaturen und überwiegend klare Himmel auf dem Programm.

Wettertrend für Consell für die Woche vom 28. August bis zum 4. September 2024

Beginnen wird die Woche mit einem leicht bewölkten Himmel am Mittwoch, den 28. August, bei einer maximalen Temperatur von 31°C. Der Wind weht sanft mit lediglich 2 km/h, was die Hitze erträglich macht. Am Donnerstag erwartet Sie ein klarer Himmel mit einer Spitze von 32°C, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Das Wochenende nähert sich mit gemäßigten Wolken am Freitag und einer Temperatur von 32°C, bevor der Samstag eine kleine Abkühlung mit voraussichtlichem mäßigen Regen bei 30°C bringt. Sonntag den 1. September werden leichte Regenschauer bei einer hohen Temperatur von 33°C erwartet.

Die folgenden Tage präsentieren sich von ihrer besten Seite: Montag und Dienstag versprechen einen ungetrübten Himmel und Temperaturen von 33°C bzw. 35°C. Der Mittwoch, der 4. September, wird der Höhepunkt dieser meteorologischen Reihe mit einem sengend heißen 37°C und klarer Sicht.

Tipps für die heißesten Tage in Consell

Angesichts der zu erwartenden Hitze sollten Besucher und Einwohner von Consell auf ausreichenden Sonnenschutz achten und die Hitze des Tages nutzen, um das kristallklare Wasser Mallorcas zu genießen, das sich für erfrischende Schwimmzüge anbietet.

Verpassen Sie nicht die malerischen Sonnenauf- und -untergänge in Consell, die gegenwärtig um etwa 5:13 Uhr bzw. 18:26 Uhr zu bewundern sind - ein Naturspektakel, das den idyllischen Charme Mallorcas widerspiegelt.

Prägen Sie sich die mildesten Momente des Tages für Ihre Urlaubsaktivitäten ein. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass angesichts der klimatischen Verhältnisse ausreichend Flüssigkeitszufuhr und Schutz vor der Mittagssonne unverzichtbar sind.

