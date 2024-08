Bleiben die Temperaturen in Lloret de Vistalegre konstant hoch? Aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage (28.8.2024)

Wochenprognose: Sonnige Aussichten für Lloret de Vistalegre

Die Sonneninsel Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite, und die Bewohner sowie Besucher von Lloret de Vistalegre können sich auf angenehm warme Spätsommertage freuen. Mit einer stabilen Hitzewelle, die sich in stetigen 30-Grad-Werten etabliert, dominieren in der letzten Augustwoche bis in den September hinein klare Himmel die Szenerie.

Heute: Wenige Wolken und sanfte Brisen

Heute, am 28. August 2024, erwarten uns in Lloret de Vistalegre angenehme 31°C mit nur ein paar verstreuten Wolken am Himmel. Eine leichte Brise bei Windgeschwindigkeiten von gerade mal 2 km/h soll für Frische sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 33% liegt. Sonnenanbeter und Frühaufsteher können sich auf einen Sonnenaufgang um 5:12 Uhr freuen, während der Sonnenuntergang um 18:25 Uhr den Tag beschließt.

Kristallklarer Himmel am Mittwoch

Der 29. August begrüßt uns mit einem makellos klaren Himmel und einer konstanten Temperatur von 31°C. Der leichte Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h wird kaum stören, da die trockene Luft mit einer relativen Feuchtigkeit von ebenfalls 33% für ein angenehmes Klima sorgt. Beginnen wird der Tag mit einem Sonnenaufgang um 5:13 Uhr, und mit dem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr geht ein weiterer perfekter Spätsommertag zu Ende.

Dichte Wolken am Donnerstag

Am 30. August müssen wir uns auf eine geschlossene Wolkendecke einstellen, allerdings bleiben die Temperaturen mit 31°C weiterhin warm und einladend. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit von 36% wird dieser Tag ein wenig gedämpfter erscheinen. Der Sonnenaufgang um 5:14 Uhr sowie der Sonnenuntergang um 18:22 Uhr runden diesen Tag ab.

Regen erwartet am Freitag

Der 31. August hält eine Abwechslung bereit: Es wird mit moderatem Regen und einer beibehaltenen Temperatur von 31°C gerechnet. Die Windgeschwindigkeit lässt wieder auf 4 km/h nach und die Luftfeuchtigkeit befindet sich abermals bei angenehmen 33%. Die Natur wird sich über den Regen freuen, während wir den Sonnenaufgang um 5:15 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:21 Uhr erleben dürfen.

Temperaturanstieg am Wochenende

Das Wochenende startet am 1. September mit einem deutlichen Temperaturanstieg auf 34°C und leichtem Regen, der die Frische des Monatsanfangs ankündigt. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 28%, was das Wetter besonders angenehm macht. Sonnenaufgang um 5:16 Uhr und Sonnenuntergang um 18:19 Uhr markieren diesen Tag.

Die folgenden Tage werden durch klare Himmelsbedingungen geprägt sein, mit am 2. und 3. September gleichbleibend warmen 34°C. Der Windstärke hält sich mit 2 bzw. 4 km/h in Grenzen, während die Feuchtigkeit leicht ansteigt. Die Sonne grüßt am Sonntag und Montag jeweils um 5:17 Uhr bzw. 5:18 Uhr und verabschiedet sich um 18:18 Uhr bzw. 18:16 Uhr.

Hochsommerliche Verhältnisse auch in der neuen Woche

Zum Beginn der neuen Woche, am 4. September, klettert das Thermometer sogar auf 35°C, und das Wetter in Lloret de Vistalegre bleibt weiterhin trocken und klar. Der Wind hält sich konstant und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefstwert von 26%, was die Wärme zusätzlich angenehm gestaltet. Der Sonnenaufgang um 5:19 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:15 Uhr schließen diesen hochsommerlichen Tag ab.

