Sonnenschein und angenehme Brisen: Die Wetteraussichten für Manacor (28.8.2024)

Entspannte Sommertage in Manacor: Wetterprognose vom 28. August bis zum 4. September 2024

Die Sonne verwöhnt Manacor mit Ihrer Anwesenheit und einer sanften Sommerbrise. Wenn Sie geplant haben, Zeit im Freien zu verbringen oder die malerischen Strände von Mallorca zu besuchen, erwartet Sie perfektes Wetter. Die kommenden Tage bieten ideale Bedingungen für Aktivitäten unter der Sonne.

Wetterlage im Überblick

Heute, den 28. August 2024, wird der Tag in Manacor von wenigen Wolken beleuchtet, und die Temperaturen werden erfreuliche 28°C erreichen. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt für Frische ohne zu kühlen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 48% liegt. Bei einem Luftdruck von 1016 hPa und einer Sonnenaufgangszeit um 5:12 Uhr sowie einem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr können Sie lange, angenehme Stunden im Freien genießen.

Am 29. August erwarten wir einen klaren Himmel über Manacor, der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Die Temperaturen bleiben konstant bei 28°C, und der Wind frischt ein wenig auf 6 km/h auf. Der Tag beginnt und endet zur selben Zeit wie am Vortag, die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 50%.

Auch der 30. August bleibt freundlich, aber mit vereinzelten Wolken, die den Himmel zieren. Es bleibt bei angenehmen 28°C, während der Wind mit 5 km/h für Abkühlung sorgt und die Luftfeuchtigkeit leicht auf 53% ansteigt. Der Luftdruck zeigt sich leicht erhöht bei 1017 hPa.

Ende August: Ein Schauer als erfrischende Abwechslung

Der 31. August bringt eine kleine Erfrischung in Form von leichtem Regen bei 29°C. Trotz des Regens hält sich die Luftfeuchtigkeit bei 50%. Genießen Sie die frische Regenbrise, die die Sommerhitze mildert.

Der September startet in Manacor mit einem Hauch von Wolken am 1. September bei steigenden Temperaturen von 30°C. Die Feuchtigkeit sinkt wieder auf angenehme 47%, während der Luftdruck leicht nachgibt auf 1012 hPa.

Der perfekte Start in den September

Unter einem klaren Himmel wird der 2. September puren Sonnenschein und wiederum 30°C bieten, bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 52%.

Der 3. September macht da keine Ausnahme und verspricht erneut klares Wetter mit komfortablen 30°C. Der Wind hält sich stetig und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich unverändert.

Mit einem Höhepunkt von 31°C endet unsere Wetterprognose am 4. September. Die klaren Tage setzen sich fort – ideal für all Ihre Pläne auf dieser wundervollen Insel.

Fazit: Die kommende Woche in Manacor erweist sich als idealer Zeitraum für all jene, die die sommerliche Pracht Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten. Mit viel Sonne, leichten Winden und nur einem Hauch Regen steht einer Vielzahl an Aktivitäten nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:33:54. +++