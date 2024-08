Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: Das Wetter in Felanitx für die kommende Woche (28.08.2024 – 04.09.2024)

Prognose für eine sonnige Woche in Felanitx, Mallorca

Während die Sommersonne sich langsam verabschiedet, bleibt das Wetter in FelanitxFelanitx weiterhin anmutig und einladend. Mit klarem Himmel und milden Windverhältnissen ist es die perfekte Zeit, um die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu genießen. Die kommende Woche verspricht warme Temperaturen, die ein durchgehend angenehmes Klima zur Erkundung der umliegenden Landschaften und Strände bieten.

Leichte Temperaturen und Sonnenschein dominieren das Bild

Beginnend mit dem 28. August 2024, zeigt sich das Wetter in Felanitx von seiner besten Seite. Ein paar wenige Wolken können am Himmel gesichtet werden, während das Thermometer angenehme 29°C erreicht. Eine leichte Brise von 4 km/h sorgt für frische Luft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 44% bescheinigt, dass das Klima alles andere als drückend sein wird.

Klare Sicht und entspannte Tage

Der darauffolgende Tag, 29. August 2024, verwöhnt die Einwohner und Besucher von Felanitx mit einem strahlend blauen Himmel. Bei ebenso stabilen 29°C können Outdoor-Aktivitäten ohne die Sorge vor unerwarteten Wetteränderungen genossen werden. Die Winde steigen leicht auf 6 km/h an, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck ähnlich dem Vortag bleiben.

Getrübter Himmel und die Chance auf Regen

Gegen Ende des Monats, am 31. August 2024, könnten Wolken den sonst so klaren Himmel über Felanitx durchziehen, und es besteht die Möglichkeit von leichtem Regen. Nichtsdestotrotz wird es bei 29°C bleiben, und die Niederschläge sollten leichte Erfrischung bringen, ohne das Freizeitvergnügen allzu sehr zu beeinträchtigen.

Erwärmung zum Monatswechsel

Der Start in den September präsentiert sich mit einigen wenigen Wolken am 1. September 2024, doch schnell nehmen die Temperaturen zu und erreichen einen Höhepunkt von 31°C am 1. und 3. September, bevor sie am 4. September sogar auf 32°C klettern. Trotz der leichten Erhöhung in der Temperatur bleibt der Wind bei sanften 4-5 km/h und die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant unter 50%. Mit einem klaren Himmel, der für die meiste Zeit der Woche vorherrscht, ist dies eine ausgezeichnete Periode, um das großzügige Wetter der Insel auszunutzen und die zahlreichen Freiluftaktivitäten Mallorcas zu erkunden.

Planen Sie Ihren Urlaub mit Vertrauen

Ob Sie entspannte Strandausflüge planen oder die wunderbare Natur Mallorcas auf einer Wandertour erleben möchten – die Wetterbedingungen der nächsten Tage in Felanitx unterstützen alle Ihre Vorhaben. Mit geringem Niederschlagsrisiko und einer konstanten Brise, können Sie ihre Pläne ohne sorgenvolle Blicke zum Himmel schmieden und vollends in das mediterrane Flair eintauchen.

