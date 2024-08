Wetter Andratx (28.8.2024 bis 04.9.2024): Sonnige Tage und erfrischende Abkühlung erwartet (28.8.2024)

Ausblick auf das Wetter in Andratx für die letzte Augustwoche und den Start in den September

Das Wetter in Andratx präsentiert sich für die letzten Tage des Augusts und zu Beginn des Septembers von seiner angenehmen und sommerlichen Seite. Die Urlaubsregion auf Mallorca wird in den nächsten Tagen mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen verwöhnt. Hier ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage für die malerische Gemeinde Andratx:

Wetterübersicht für Andratx - Ende August und Anfang September im Zeichen der Sonne

Am Mittwoch, den 28. August 2024, erwarten wir wenige Wolken und Tageshöchsttemperaturen um die 26°C bei sehr leichten Winden von etwa 2 km/h – perfekt, um die Gegend zu erkunden oder entspannte Stunden am Strand zu verbringen. Die relative Feuchtigkeit liegt bei 58%, und der Luftdruck beträgt 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen sich um 05:15 Uhr bzw. 18:28 Uhr an.

Der Donnerstag, der 29. August 2024, beschenkt uns mit einem klaren Himmel. Bei einem Hoch von 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 66% ist es ideal, um das Freiluftleben zu genießen. Mit einer leichten Brise von 3 km/h ist es kaum spürbar windig. Das Barometer bleibt stabil bei 1016 hPa.

Die Wetterprognose für Freitag, den 30. August 2024, sagt überwiegend bewölkte Verhältnisse voraus, doch mit 26°C bleibt es angenehm warm. Der Wind nimmt leicht auf 4 km/h zu und die Feuchte wird mit 64% angegeben. Der Druck steigt etwas auf 1017 hPa.

Ins Wochenende starten wir mit einem frischen Samstag, den 31. August, bei dem gemäßigter Regen für Abkühlung sorgt. Mit einem Spitzenwert von 26°C und einem gut aushaltbaren Wind von 3 km/h, bleibt es trotz des Niederschlags freundlich. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei 60% ein und es zeigt sich ein leichter Abfall des Drucks auf 1015 hPa.

Am Sonntag, den 1. September 2024, nehmen die Wolken zu und der Tag wird von teilweise bewölktem Himmel begleitet, doch mit 27°C wird es der wärmste Tag der Woche. Mit Windstärken von bis zu 4 km/h und einer Feuchtigkeit von 62% lässt sich der Tag angenehm draußen verbringen. Der Druck sinkt weiter auf 1012 hPa.

Der Montag, der 2. September startet wieder mit einem ungetrübten Himmel, bei Temperaturen, die erneut auf 27°C klettern. Der Wind bleibt mild bei 3 km/h. Mit einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 65% zeichnet sich ein komfortabler Start in die neue Woche ab. Der Druck erholt sich auf 1014 hPa.

Zum Dienstag, den 3. September, hält die Schönwetterperiode mit erneut klarem Himmel an, die Temperaturen erreichen wiederum 26°C und mit einer erhöhten Feuchtigkeit von 74% fühlt es sich etwas schwüler an – ideal für eine Abkühlung im Pool oder Meer. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1015 hPa.

Der Mittwoch, der 4. September schließt unsere Siebentagevorschau mit dem Highlight der Woche ab: bei 28°C erleben wir den wärmsten Tag und klarem Himmel. Der Wind ist mit 2 km/h kaum spürbar und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 64%. Der Druck steigt leicht auf 1016 hPa.

Fazit: Wetter in Andratx

Insgesamt steht uns in Andratx eine Woche voller Sonnenschein mit nur gelegentlichen Regenschauern bevor. Die Wetterlage bietet ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten und lädt dazu ein, die Insel in all ihrer Schönheit zu genießen. Ob beim Wandern in der Tramuntana, bei einem Besuch der vielfältigen kulturellen Angebote oder beim Entspannen an einem der traumhaften Strände – das Wetter spielt mit und präsentiert Mallorca von seiner besten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:21:59. +++