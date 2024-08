Wetter in Campanet: Sonne und leichte Regenschauer erwarten Sie (28.8.2024)

Wettervorhersage Campanet: 28. August – 4. September 2024

Strahlende Sonnentage und leichte Regenfälle – das Wetter in Campanet hält in den kommenden Tagen einige Überraschungen bereit. Während sich das Thermometer kontinuierlich um die 30 Grad bewegt, dürfen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Woche mit verschiedenen Wetterphänomenen einstellen.

Sonnige Aussichten und vereinzelte Wolken

Am 28. August 2024 dürfen Sie sich auf ein angenehmes Klima mit vereinzelten Wolken am Himmel freuen. Das Thermometer zeigt angenehme 30 Grad Celsius, und der Wind bewegt sich leicht mit 4 km/h. Genießen Sie den Tag bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1016 hPa.

Glasklarer Himmel am 29. August

Ein fast perfekter Sommertag erwartet Sie am 29. August, an dem der Himmel sich von seiner klarsten Seite zeigt. Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius und einer sanften Brise mit 5 km/h ist es der ideale Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Überzug von Wolken am Ende der Woche

Der 30. August bringt eine leichte Abdeckung von Wolken mit sich, doch die Temperaturen verharren angenehm bei 30 Grad Celsius. Die leichte Brise setzt sich fort, während der Luftdruck leicht auf 1017 hPa steigt.

Erfrischende Regengüsse kühlen ab

Zum Monatswechsel wird das Wetter in Campanet etwas launisch. Am 31. August und 1. September können Sie mit leichten Regenschauern rechnen, die jedoch die Sommertemperaturen von rund 30 bzw. 33 Grad Celsius nicht trüben.

Beginn eines klaren Septembers

In den ersten Tagen des neuen Monats zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Am 2. und 3. September wird es wenige Wolken geben und klare Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius dominieren das Bild. Der Himmel bleibt auch am 4. September klar, und mit 34 Grad steht Ihnen der wärmste Tag der Woche bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:25:57. +++