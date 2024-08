Wetter in Escorca (28.08.2024 bis 04.09.2024): Sonnenschein und leichte Regenfälle in der kommenden Woche

Wetteraussichten für Escorca vom 28. August bis 4. September

Die Sonneninsel Mallorca erwartet im Örtchen Escorca in der kommenden Woche überwiegend freundliches Wetter mit angenehmen Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern. Hier ist eine detaillierte Prognose für alle, die ihre Aktivitäten in der Natur planen oder einfach nur wissen möchten, wie sich das Wetter entwickelt.

Start in die Woche mit mildem Sommerwetter

Am Mittwoch, den 28. August 2024, erleben wir bei Tagesanbruch einen wolkenverhangenen Himmel, wobei die Temperaturen angenehme 27°C erreichen. Die Windgeschwindigkeit beträgt leichte 3 km/h. Es ist ein idealer Tag, um in Escorca die vielfältige Flora und Fauna zu genießen. Der Sonnenaufgang ist um 5:13 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:26 Uhr.

Strahlend blauer Himmel und pure Entspannung

Der darauffolgende Donnerstag, der 29. August 2024, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und ebenfalls warmen 27°C, die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu und erreicht 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% und stabilen Luftdruckverhältnissen ist es der perfekte Tag für einen Ausflug an die Küste oder ein entspanntes Picknick.

Wolkendecke zieht auf, doch die Temperaturen bleiben angenehm

Die Wetterlage ändert sich am Freitag, den 30. August 2024, als über die Region Escorca dicke Wolken aufziehen. Bei Temperaturen um die 28°C und einer leichten Brise wird dieser Tag trotz der bedeckten Himmel noch behaglich warm sein.

Leichter Regen kündigt sich an

Der Samstag, der 31. August 2024, bringt mit sich leichtes Regenwetter, während die Temperaturen bei 27°C bleiben. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat und die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 48%. Es ist ratsam, einen Schirm mitzubringen, wenn Sie an diesem Tag unterwegs sind.

Höchsttemperaturen zum Start des Septembers

Der Beginn des Septembers sieht dann wieder freundlichere Wetterverhältnisse voraus. Am Sonntag, dem 1. September 2024, und den darauffolgenden Tagen steigen die Temperaturen. Am Sonntag erleben wir leicht Regen bei einer Höchsttemperatur von 30°C – perfekt für Aktivitäten im Freien in den Pausen zwischen den Schauern.

Die Woche klingt mit viel Sonnenschein aus

Zum Abschluss der Woche erwarten uns am Montag und Dienstag erfreuliche Tage mit wenigen Wolken und am Mittwoch, den 4. September 2024, einen strahlend blauen Himmel bei Höchsttemperaturen von 32°C. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 35% und dem sanften Wind wird dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um das sommerliche Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Die Wettervorhersage für Escorca verspricht eine insgesamt schöne Woche mit einem Mix aus Sonne und leichten Regenereignissen, optimal für alle Urlauber und Einheimische, die das Beste aus den Spätsommertagen machen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:28:55. +++