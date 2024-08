Wetter in Palma de Mallorca: Sonnige Aussichten und kleine Abkühlung – Die Wetterprognose für Ende August und Anfang September 2024 (28.8.2024)

Wettervorhersage für Palma de Mallorca: Hochsommerliche Hitze und kurzzeitiger Regen

Palma de MallorcaPalma, die Hauptstadt der beliebten Ferieninsel im Mittelmeer, präsentiert sich mit einer attraktiven Wetterprognose für die letzte Augustwoche und den Einzug des Septembers. Ein Blick auf die kommenden Tage offenbart durchwegs sommerliche Bedingungen, ideale Voraussetzungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf Mallorca.

Sonnenschein dominiert die Wetterlage in Palma

Am Mittwoch, den 28. August 2024, können sich Einheimische und Touristen auf einen klaren Himmel freuen, unter dem das Thermometer auf angenehme 29 Grad Celsius klettert. Die leichte Brise von 4 km/h wird für eine erfrischende Komponente sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 48 % liegt.

Der Donnerstag setzt das sonnige Thema des Vortages fort. Mit einer höchsttemperaturen von 30 Grad und einem klaren Himmel ist dies ein perfekter Tag, um Mallorcas Strände zu genießen. Die Windverhältnisse bleiben unverändert sanft, die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 44 %.

Kleine Wetteränderung am Horizont?

Am Freitag, den 30. August, ziehen über den Tag verteilt ein paar Wolken auf, und es zeigt sich ein leicht bewölkter Himmel. Die Temperaturen bleiben jedoch weiterhin sommerlich warm mit Spitzenwerten um die 30 Grad. Die Windbedingungen ändern sich kaum, und auch der Luftdruck bleibt stabil.

Ein kleiner Wechsel in der Wetterlage macht sich am Samstag bemerkbar. Bei einer Höchsttemperatur von 30 Grad kündigt sich moderater Regen an, welcher die ideale Gelegenheit für eine erholsame Pause vom Strandleben bietet. Mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einem leicht gesunkenen Luftdruck bleibt das Klima angenehm.

Blick in den September: Weiterhin freundliches Wetter in Palma

Obwohl der September mit einer Wolkendecke beginnt, beeinträchtigt dies kaum die sommerlichen Temperaturen rund um die 30 Grad-Marke. Der 1. September weist ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken auf, aber die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt gering.

Der Himmel klärt dann wieder auf, und für Sonntag, den 2. September, ist erneut strahlend blauer Himmel angesagt. Mit einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 57 % bleibt das Wetter ideal für Aktivitäten im Freien.

Der Start in die Arbeitswoche am Montag zeigt sich von einer ähnlich schönen Seite. 31 Grad und ein klarer Himmel versprechen einen weiteren herrlichen Sommertag in Palma.

Höhepunkt: Der große Hitze-Kick kommt

Ein besonderes Highlight erwartet die Inselbewohner und Besucher am Dienstag, den 4. September. Mit einer Temperatur von beeindruckenden 34 Grad Celsius und unwiderstehlichem Sonnenschein ist dies der perfekte Tag, um das mediterrane Flair Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mallorca in dieser Zeit mit einem hervorragenden Wetterangebot lockt. Ob am Strand, bei kulturellen Ausflügen oder entspannten Spaziergängen – die Insel zeigt sich von ihrer besten Seite. Nutzen Sie die warmen Abende für romantische Dinners unter freiem Himmel und genießen Sie die beeindruckenden Sonnenuntergänge, die jeden Tag gegen 18:25 Uhr beginnen.

Planen Sie also Ihren Urlaub oder Ihre Aktivitäten auf Mallorca mit Zuversicht und freuen Sie sich auf eine Zeit voller Sonnenschein und angenehmen klimatischen Bedingungen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:36:55. +++